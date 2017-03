Saaremaa kunstistuudio eksponeerib kaasaegset ehte- ja sepakunsti

Oma inspiratsioonid on seintele riputanud Eesti kunstiakadeemia 11 magistranti sepa- ja ehtekunsti erialalt. Lisaks Eesti tudengitele tõid oma tööd Saaremaale ka Eestis õppivad Ameerika, Jaapani ja Hiina üliõpilased. Tegemist on ühekordse näitusega spetsiaalselt Saaremaa jaoks, mille tudengid ise nimetasid "Tsirkuseks".

"Ütleme nii, et ehtekunst on hästi lai mõiste tegelikult. On nii praktilisi asju, kui ka selliseid kunstipäraseid töid. Ja sepakunstiga on tegelikult samamoodi, et on nii klassikalist kui ka modernsemat sepist. Modernne sepis kajastubki tänapäeva seppade töös," kommenteeris Eesti Kunstiakadeemia magistrant Timmo Lember.