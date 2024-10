Saaremaal näeb üle aastakümnete Kuressaarest tehtud maalinäitust

Saaremaa Kunstistuudio galeriis saavad nii saarlased kui külalised näha mandri mehe Urmas Uustali nägemust Kuressaare linnast. Pastelsetes toonides, aga samas realistlikud suvised pildid on sündinud viimase kolme suve jooksul.

Saaremaa Kunstistuudio juht Anne Tootma ütles, et on kummaline, et saarlased pole suutnud juba aastakümneid oma linnast kunstinäitust kokku panna. "Minu teada ei ole 20 aasta jooksul Kuressaarest nii põhjalikku näitust olnud. Selle näituse puhul on tohutult tore ja kaunis, et see on just sellel ajahetkel tehtud, mitte ei ole kogutud 20–30 aastaga, nagu paljud kunstnikud teevad. Meil on päris palju kunstnikke, kes on võimelised maalima ja kes võiksid maalida, nii et loodame, et Kuressaare kunstnikud võtavad sellest kinni ja teevad näiteks järgmisel aastal ühisnäituse," rääkis Tootma.

Oma maalid püüab Uustal alati kohapeal valmis teha. Seetõttu arvab ta, et ta on suhteliselt kiire maalija. Seda ka seetõttu, et tööd koju mitte kaasa võtta.

Kunstnik on käinud Kuressaaret ka öösel maalimas ja seetõttu sattunud ka otse ööelu keskele. "Seltskond purjus noorukeid tuli kohe vaatama, et mis sa siin joonistad, kas mina ka pildile jään. Ja pärast üks jäigi! Istus WC ukse taga ja ootas," rääkis Uustal.

Urmas Uustali õlimaalide näitus Kuressaarest on Saarema Kunstistuudio galeriis avatud 28. novembrile.