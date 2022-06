Saaremaal avatakse Riina Grethiel Leppoja näitus "Jõuallikad"

Näituse eesmärgiks on osutada jõuallikatele, mis on leitavad inimese sisereaalsusest ning kuhu võib sattuda selges unenäos või meditatsioonis, kui avatakse teadlikult meel külluslikele ja mitmekesistele sisemaastikele.

"Jõuallikas on nähtus või kogemus, mis annab vajamineva energia, et käivitada mis tahes liikumist või muutumist. On kogemusi, mis aitavad lahustada ja tervendada igapäevaelu raskusi ja välise maailma väljakutseid ning inspireerivad kontakti saama ideega kõrgemast võimalikust reaalsusest, mis toimib kõikide jaoks," seletas Leppoja.

Kunstniku teosed on tehtud segatehnikas, võiks öelda ka autoritehnikas. Leppoja kasutab nii joonistusi, fotosid, arvutigraafikat, maale kui ka maalifragmente ehituskividena, et neid teoseid kokku panna. Vormistatud tiražeeritud gigclée printidena lõuendil.

Pärast näituse avamist toimub loengu- ja meditatsiooniruumis kunstniku juhendamisel kaasaegsetes maalitehnikates maalimine.

Näitus jääb avatuks 30. juulini.