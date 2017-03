Tanel Ingi: kuidas märgata olematut maailma ja seda mitte lõhkuda?

Tanel Ingi selgitas, et tema saami päritolu sõber on hariduselt jurist ning olemuselt loodusemees. "Mul on olnud õnn ja au viibida tal mitmed suved külas," lisas ta.

"Ükskord läksime kalale jõe äärde ning tõusime tundrumäele," sõnas ta ja lisas, et tundrumaastik on kasin, kus kasvavad vaid mõned paari meetri kõrgused kasejändrikud. "Rada lookles nende puude vahel ja mingil hetkel jäi minu saamist sõber järsult seisma, täpselt enne kahte kaske, mis ääristasid rada," selgitas Ingi ja ütles, et tol hetkel arvas ta, et sõber nägi mingit looma. "Olles paar sekundit viivitanud, läks ta rajalt kõrvalt. põikas puude ümbert läbi ja jätkas kõndimist."

"Ma ei saanud täpselt aru, miks ta niimoodi tegi, aga ma läksin nende kahe kase juurde ja nägin, et puude vahel oli ämblikuvõrk," mainis Tanel Ingi ja tõi välja, et ämblikuvõrk on inimese jaoks väga väike asi, aga see hetk liigutas teda. "Kuidas märgata sellist olematut maailma ja seda mitte lõhkuda, jättes see nii, nagu ta on."