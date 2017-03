VAT teatri rahvusvaheline projekt harib lapsi interneti teemal

Koos Itaalia Elsinori teatriga on valmis saanud audiovisuaalne lavastus "Mister Green", kus kõrvuti eksisteerivad mets ja virtuaalmaailm, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Marco on urbaniseerunud nutimees, kelle suhe loodusesse piirdub armastusega oma toalille vastu. Ühel päeval jookseb aga nutimaailm kokku ja mees satub tõelisse metsa, kus algab unenäoline suhtlus inimese ja looduse vahel. Inimkeele asemel kõlab laval puude keel. Näidendi kirjutasid Mihkel Seeder ja Giuditta Mingucci.

Testetendusel rahvusraamatu teatrisaalis osalesid Tallinna koolide lapsed. "See rääkis nutiseadmetest ja loodusest ja muudab vaatepilku muudele asjadele, et loodusest tuleks rohkem hoolida ja ma nägin et see Marco oli kohe loodusega hädas alguses," kirjeldasid Lilleküla ja Saksa gümnaasiumi õpilased Elma ja Maiken lavastust.

"Mister Greeni" lavastas Helen Rekkor ja kujundas Annamaria Cattaneo Itaaliast. Originaalmuusika kirjutas Ardo Ran Varres ning loo esitab Rauno Kaibiainen improteatrist IMPEERIUM.