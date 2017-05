Galerii: ansambel U: esines uudistemaja 1. stuudios

Franco Donatoni (1927-2000), vaieldamatult üks Itaalia sõjajärgse muusika suurkujusid, oleks saanud 9. juunil 2017 90-aastaseks. Donatoni eksimatult äratuntav helikeel ja komponeerimispõhimõtted kristalliseerusid 1970. aastatel. Tema muusika kõlab vaatamata ülimale süstemaatilisusele mänguliselt ja kergelt, tema ideed ja lahendused on tihti omamoodi „kiiksuga”, mille tõttu kuulajad ei pea igavuse üle kurtma. Siiski ei saa öelda, et Donatoni muusikat massiliselt esitataks. Ilmselt üheks põhjuseks on märkimisväärne virtuoossus, mida tema teoste esitamine mängijatelt nõuab. Ansambel U: võtab siinkohal vistatud kinda hea meelega vastu ja pakub kontserdi Donatoni muusikast, mille kõrvale kõlab ka Kristjan Kõrveri teos „Ludus Triplex V”, mis on otseselt ühest Donatoni teosest inspireeritud.

U: andis lõppeval hooajal 20 erineva kavaga kontserdi Eestis, Itaalias, USA-s, Islandil, Hollandis ja Brasiilias, sealhulgas ka kontserdid maailmakuulsal Veneetsia Biennaali muusikafestivalil ning Piranha Arts AG poolt algatatud rahvusvahelise projekti C3 raames Hollandis. Lisaks algatas U: avalike õpitubade sarja Residetuu:r, kus ansambli liikmed koos helilooja Liisa Hirschi ning publikuga võtsid vaatluse alla Eestis suhteliselt vähe tuntud heliloojad, kes on samas 20. ja 21. sajandi muusikamaastikku väga tugevalt mõjutanud või mõjutamas. Hooaja alguses pälvis ansambel U: Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia sisukate rännakute eest muusikamaastikul ja lõppevale hooajale paneb U: ka sisuka punkti.

Kavas:

Franco Donatoni (1927-2000) "Ave" pikolole, tšelestale ja kellamängule (1987)

Franco Donatoni "Clair" klarnetile (1980)

Kristjan Kõrver "Ludus Triplex V" pikolole, tšellole ja tšelestale (2015)

Franco Donatoni "Lumen" pikolole, bassklarnetile, vioolale*, tšellole, tšelestale ja vibrafonile (1975)

Franco Donatoni "Arpège" flöödile, klarnetile, viiulile, tšellole, klaverile ja vibrafonile (1986)

Kaastegev: Sandra Klimaitė, vioola