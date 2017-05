Sakslased tegid Eesti metal-skeenest dokumentaalfilmi

Saksamaa raskemuusikafännid sattusid aasta alguses Eestisse ning uurisid, milline meie kohalik metal-skeene elu täpselt välja näeb. Nähtust ning kogetust tehti režissöör Sebastian Dörneri käe all valmis dokumentaalfilm "Tallinn Under The Horns – A Journey To The "Other" Estonia".

Kuidas see kultuur Eestis alguse sai ja milline on olukord praegu? – sellest räägivad filmis Eesti tuntud metal-bändide nagu Loits, Süngehel ja Thou Shell of Death liikmed. Sõna saab ka näiteks Hard Rock Laagri peakorraldaja Kaido Haavandi.

Lisaks sellele käiakse üheskoos läbi põhikohad, mis täna raskema muusika austajate jaoks olulised on.

"Tallinn Under The Horns - A Journey To The "Other" Estonia" on kõigile huvilistele kättesaadav Youtube´is: