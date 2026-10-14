Tallinna Kunstihoone avamine lükkub detsembrisse

Esimene näitus renoveeritud Tallinna Kunstihoones pidi avanema novembris, kuid lükkub praeguse plaani järgi detsembri algusesse ning tööd jätkuvad ka peale seda.

Kui juuni keskel oli Kunstihoone juht Paul Aguraiuja kindel, et Tallinna Kunstihoone saab avamistähtajaks ehk 13. novembriks 95 protsenti valmis, siis nüüd ütles ta Äripäevale, et avamine lükkub edasi 4. detsembrile, mil alustab avanäitus "Eesti kunsti algus ja...", vahendab Äripäev.

Ka Nordeconi juhatuse liige Tarmo Pohlak tõdes, et ehitustööde algne ajagraafik on mõnevõrra muutunud, muuhulgas arheoloogiliste väljakaevamiste tõttu, ning Aguraiuja sõnul ei lõppe tööd ka esimese uue näituse avamiseks.

Aguraiuja märkis, et ehitaja on lubanud aasta lõpuks absoluutselt kõik valmis saada ning möönis, et kolmenädalane nihkumine ei ole nii suure projekti puhul mingi küsimus.

Majja jääb alles ka Kuku klubi, mis hakkab toimima ka kohvik-restoranina, kus saab Aguraiuja sõnul väga hästi süüa, aga mis ei püüa olla peen restoran, ja mida juhivad Kairit Kerge ja Carolin Aas.

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