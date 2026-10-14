X!

Tallinna Kunstihoone avamine lükkub detsembrisse

Kunst
Tallinna Kunstihoone peahoone Vabaduse väljakul.
Tallinna Kunstihoone peahoone Vabaduse väljakul. Autor/allikas: Karel Koplimets
Kunst

Esimene näitus renoveeritud Tallinna Kunstihoones pidi avanema novembris, kuid lükkub praeguse plaani järgi detsembri algusesse ning tööd jätkuvad ka peale seda.

Kui juuni keskel oli Kunstihoone juht Paul Aguraiuja kindel, et Tallinna Kunstihoone saab avamistähtajaks ehk 13. novembriks 95 protsenti valmis, siis nüüd ütles ta Äripäevale, et avamine lükkub edasi 4. detsembrile, mil alustab avanäitus "Eesti kunsti algus ja...", vahendab Äripäev.

Ka Nordeconi juhatuse liige Tarmo Pohlak tõdes, et ehitustööde algne ajagraafik on mõnevõrra muutunud, muuhulgas arheoloogiliste väljakaevamiste tõttu, ning Aguraiuja sõnul ei lõppe tööd ka esimese uue näituse avamiseks.

Aguraiuja märkis, et ehitaja on lubanud aasta lõpuks absoluutselt kõik valmis saada ning möönis, et kolmenädalane nihkumine ei ole nii suure projekti puhul mingi küsimus.

Majja jääb alles ka Kuku klubi, mis hakkab toimima ka kohvik-restoranina, kus saab Aguraiuja sõnul väga hästi süüa, aga mis ei püüa olla peen restoran, ja mida juhivad Kairit Kerge ja Carolin Aas.

Loe pikemalt Äripäevast.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

PÄRNU FILMIFESTIVAL

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO KONTSERT

NÄDALA ALBUM

Värsked artiklid

18:47

Rahvusooperi nõukogu esimees Ivari Ilja lahkus nõukogu esimehe kohalt

17:18

Ülo Soosteri teos "Lihavõttemuna" jõudis pärast pikki rännakuid Eestisse

17:16

Tallinna Kunstihoone avamine lükkub detsembrisse

16:54

Eesti Kunstnike Liidu juhatus astus suurkoguks valmistudes tagasi

16:10

Kultuuriministeerium loobus plaanist rahvaraamatukogudelt raha ära võtta

15:26

Teatrikunstik Aime Undi varased tööd jõudsid Ugalas esimest korda publiku ette

15:11

Paavo Järvi: meil pole hiinlastele midagi peale muusika ette näidata

15:09

Kunstnik Katrin Enni: ulme on viis maailma vaadata

14:41

Festivalil Üle Heli astuvad üles Anna Hints, Aivar Tõnso, Kristjan Kannukene jpt

12:55

Kirjastuste liit: raamatukogude püsimine on sama tähtis kui riigikaitse

Lavakast lavale

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

10:35

Ralf Sauter: "Musta pori näkku" jäi veidi lahjaks

18:47

Rahvusooperi nõukogu esimees Ivari Ilja lahkus nõukogu esimehe kohalt

15:11

Paavo Järvi: meil pole hiinlastele midagi peale muusika ette näidata

13.10

Tallinna Filharmoonia uueks juhiks saab Anu Kivilo

13.10

34-aastaselt suri sarjast "Breaking Bad" tuntud RJ Mitte

12.10

Puur: presidendi kultuurinõunikuna on oluline oma loominguga sidet hoida

17:16

Tallinna Kunstihoone avamine lükkub detsembrisse

12.10

Piia Ausman: Elkeni rekordteose hind tuli teadlike ostjate konkureerimisest

09:21

Vanemuise lavale jõuab koguperemuusikal "Leiutajateküla pulmapidu"

12:55

Kirjastuste liit: raamatukogude püsimine on sama tähtis kui riigikaitse

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo