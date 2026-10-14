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Ülo Soosteri teos "Lihavõttemuna" jõudis pärast pikki rännakuid Eestisse

Kunst
Foto: Erakogu
Kunst

Tallinnas Vaal galeriis on vaid täna õhtul kella kaheksani ehk veel tund aega väljas Ülo Soosteri 1963. aastal maalitud teos "Lihavõttemuna", mis pärast pikki rännakuid on jõudnud Eestisse. Ühtlasi esitles Ülo Soosteri fond täna ka värsket albumit "Kosmoloogiline Ülo Sooster".

Album "Kosmoloogiline Ülo Sooster" koondab muuseumides ja erakogudes asuvaid otsinguid kunstniku kosmoloogilisest triaadist kadakas-kala-muna.

"Lihavõttemuna" jõudis Kumu kunstimuuseumisse tänu Ülo Soosteri kunstnikust pojale Tenno Pent Soosterile.

"See on üks minu lemmikpilte ja ma mäletan seda umbes üheteist aastasest ajast, et istusin kodus ja vaatasin. See oli seina peal nagu praegu," ütles kunstniku poeg Tenno Pent Sooster.

"Seda värvi tõi talle ema, kes töötas teatris. See on teatris värv, mis täiesti kivineb ja isa otsis sellised värvid, mis hoiavad kinni võib-olla sada aastat. Isa kogu aeg eksperimenteeris ja otsis midagi uut ja see oli üks nendest asjadest," sõnas Sooster.

1968. aastal kolis teos Itaaliasse kunstniku sõbra kollektsiooni. Umbes viis aastat tagasi alustas Tenno Pent Sooster läbirääkimisi pärijatega, et pilt tagasi osta ja lõpuks see õnnestus.

"Kumus on mitu pilti. See pilt läheb ka Kumusse, ja ongi siis Eestis," tõdes Sooster.

Soosteri pärijate asutatud fond andis välja ka esimese albumi sarjast, mille eesmärk on tutvustada ja süstematiseerida Ülo Soosteri ülimahukat loomingulist pärandit, kuhu kuulub üle 300 maali ja 10 000 erinevas tehnikas pabertöö.

"Esimene album on teemal, mis on ka väga Eestiga seotud ja väga Soosteriga seotud. See on tema kosmoloogiline kolmik: muna - kadakas - kala ja selle kõikvõimalikud põnevad arengud, filosoofilised esteetilised otsingud," ütles raamatu koostaja ja toimetaja Elnara Taidre.

Edaspidi on kavas võtta aluseks näiteks Soosteri naismotiivid, sürrealistlikud ja abstraktsed otsingud.

"Eesmärk on pakkuda huvi nii spetsialistidele kui ka tavavaatajale, sest see otsinguline rõõm on siin peaaegu et füüsiliselt tajutav ja eriti tänapäeval tehisaru loominguliste katsetuste ajastul on näha, kuidas liigub elava kunstniku mõte, kui kiiresti ühelt poolt ta visandab, joonistab, kujutab ja teiselt poolt kui pikalt ja hoolikalt töötab ta ühe motiivi kallal, kuni sellest kristalliseerub filosoofilise sõnumiga teos," ütles Taidre.

Koos raamatuga on Vaal galeriis täna õhtuni avatud väike hüpiknäitus, kus on väljas väike valik raamatulehtedele jõudnud originaalidest.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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