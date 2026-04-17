Ülo Soosteri mälestusmärgi ideekonkursi võitis Aleksander Litvinov

Aleksander Litvinovi esikoha pälvinud kavand „Vormid“ Autor/allikas: Aleksander Litvinov/Sooster Foundation
Sihtasutuse Sooster Foundation eestvõttel toimunud kunstnik Ülo Soosteri mälestusmärgi ideekonkursi võitis kunstnik Aleksander Litvinov kavandiga "Vormid". Mälestusmärk avatakse Kärdla kesklinnas Soosteri 103. sünniaastapäeval 17. oktoobril 2027.

Sihtasutuse Sooster Foundation ja Hiiumaa Vallavalitsuse koostöös korraldatud kunstnik Ülo Soosteri mälestusmärgi ideekonkursil osales 23 võistlustööd 19 autorilt. Konkurss osutus osavõtult populaarseks ja võistlustöödelt kõrgetasemeliseks, mistõttu žürii töö paljude väga heade pakkumiste seast parimaid välja valida ei olnud lihtne.

Võistlustöid hindas kuueliikmeline žürii, kuhu kuulusid Ülo Soosteri pärija ja autoriõiguste seaduslik valdaja, Eesti Kunstnike Liidu liige Tenno Pent Sooster, Hiiumaa Vallavalitsuse arhitekt Kaire Nõmm, Hiiumaa Muuseumide teadur ja kultuuriloolane Helgi Põllo, Eesti Kunstimuuseumi maalikogu juhataja ja kunstiteadlane Liisa Kaljula, Eesti Kunstimuuseumi skulptuurikogu juhataja, kunstiteadlane ja konservaator Aleksander Meresaar ning SA Sooster Foundation juhatuse liige Mikhail Ayvazov.

Konkursi võitjaks valiti Aleksander Litvinovi kavand "Vormid", mis lähtub Ülo Soosteri samanimelisest maalist, andes kunstniku märgilisele teosele püsiva pronksskulptuuri kuju ning sidudes selle oskuslikult Kärdla Muusikakooli esise avaliku ruumiga. Kõrgetasemeliste võistlustööde tõttu otsustas konkursi žürii lisaks võitjale välja kuulutada veel kolm auhinnalist kohta.

Viktor Kissi teise koha kavand "Mees, kes kuivatas rätikut tuule käes" Autor/allikas: Viktor Kiss/Sooster Foundation

Teise koha pälvis Viktor Kiss kavandiga "Mees, kes kuivatas rätikut tuule käes" ning kolmandat ja neljandat kohta jäid jagama Vergo Vernik, Toivo Tammik ja Andres Mägi kavandiga "Kadakad" ning Jass Kaselaan kavandiga "Ajust kasvanud kadakas".

Žürii pidas Ülo Soosteri mälestusmärgi puhul oluliseks võistlustööde suhestumist kunstniku loomepärandiga ning oskust luua efektne ja meeldejääv avaliku ruumi teos, mis arvestaks Hiiumaa eripärast konteksti ja sobiks Kärdla väikelinna miljöösse.

"Kuna žüriiliikmete vahel valitses üksmeel selles osas, et mälestusmärki ei tuleks rajada niivõrd Ülo Soosteri isikule, kuivõrd tema loomepärandile, eelistati figuraalseid lahendusi pakkuvatele võistlustöödele neid, mis haakusid enam Soosteri loomingu sümboolse keele, vormilise kujutlusvõime ja loomingulise vaimuga," sõnas žürii esimees Tenno Pent Sooster.

Mälestusmärgi materjali osas eelistas žürii pigem hooldusvabasid materjale, mis on end ajaloos tõestanud ning tagaksid mälestusmärgi pikaajalise säilimise. "Võistlustööde seast tõsteti enam esile neid, mis võiksid kõnetada igapäevaselt möödujaid Kärdlas, sh koolilapsi ning millel paistis olevat suurem potentsiaal saada tähendusrikkaks maamärgiks ka Hiiumaa külaliste jaoks," märkis Hiiumaa Vallavalitsuse arhitekt Kaire Nõmm.

Ülo Sooster (1924–1970) oli 20. sajandi teise poole Eesti ja Ida-Euroopa kunsti üks olulisemaid uuendajaid ja juhtfiguure, kelle keeruline elutee viis ta sünnipaigast Hiiumaalt kaugele, esmalt Karaganda vangilaagrisse Kasahstani ja hiljem Moskvasse, kus kunstnik 1970. aastal 46-aastasena suri. Moskva kõrgperioodi jääb ka Soosteri autoritehnikas maal "Vormid", milles sulanduvad ühte kunstniku huvi sürrealismi ja abstraktsionismi vastu ning Sooster arendas edasi Hiiumaa loodusest pärit kadaka motiivi.

Koostöös Hiiumaa Vallavalitsusega on mälestusmärgi asukohaks valitud Kärdla kesklinnas paiknev väljak aadressil Uus tänav 4, mille lähedusse jääb Soosteri kunagine kool ning kus ka täna asub mitmeid haridusasutusi. Mälestusmärk avatakse Kärdla kesklinnas Soosteri 103. sünniaastapäeval 17. oktoobril 2027.

