Soosteri mälestusmärgi ideekonkursil osaleb 25 Eesti kunstnikku

Koostöös Hiiumaa Vallavalitsusega on mälestusmärgi asukohaks valitud Kärdla kesklinnas paiknev väljak aadressil Uus tänav 4, mille lähedusse jääb Soosteri kunagine kool ning kus ka praegu asub mitmeid haridusasutusi.

"Hiiumaa oli alati tema südames – siin kasvas ta üles, ammutades nende paikade maagilist ilu ja energiat, ning unistas alati naasmisest: nii pagenduses olles kui ka siis, kui temast oli saanud nõukogude underground-kunsti üks silmapaistvamaid figuure. Mälestusmärk – monument nii Ülo Soosteri loomingule kui elule – võiks midagi avada, millelegi tähelepanu juhtida, millegagi aidata noori inimesi ja neid, kes õpetavad noori õppima," kommenteeris sihtasutuse nõukogu esimees, Soosteri poeg Tenno Pent Sooster.

Kunstiteadlase Liisa Kaljula hinnangul võiks Soosteri mitmekülgne loomepärand inspireerida ka praeguseid Eesti kunstnikke, sest tema otsingulisus on piiritut, lõputult edasitungivat laadi. "Soosteri joonistustes ärkab ellu vormigeneraator, mis sünnitab lõputult ideid uuteks teosteks. Kuna kunstniku enda elutee jäi liiga lühikeseks, et kõiki neid paberil visandatud ideid püsivamasse materjali üle kanda, saavad konkursil osalevad kunstnikud nüüd võimaluse Soosteri pooleli jäänud töö sümboolselt lõpetada."

Ka kunstiteadlase Eha Komissarovi arvates võiks Soosteri pärand olla inspireeriv, ehkki positiivset tähelepanu loovat mälestusmärki pole kindlasti kerge luua. "Esiteks on tegemist autoriga, kes kogu oma loomingulise kõrgeperioodi veetis Moskvas ning keda õppisime põhjalikumalt tundma alles peale tema surma. Seega pole meil tänaseni täielikku ülevaadet Soosterist kui inimesest, kuivõrd need, kes teadsid, mida ta mõtles, soovis ja pakkus teistele inimestele, on ise ammu lahkunud. Soosterist on seetõttu saanud müüt, kõlav müüt inimlikust vastupanust teda ahistavale võimule, müüt Soosteri fantastilisest loovusest."

Mälestusmärk avatakse Kärdla kesklinnas Soosteri 103. sünniaastapäeval 17. oktoobril 2027.