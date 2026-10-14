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Teatrikunstik Aime Undi varased tööd jõudsid Ugalas esimest korda publiku ette

Kunst
Ugala galeriis saab tutvuda Aime Undi varaste töödega.
Ugala galeriis saab tutvuda Aime Undi varaste töödega. Autor/allikas: Annika Vihmann
Kunst

Ugala jalutussaali galeriis on avatud näitus "Ideed on õhus", mis toob esmakordselt avalikkuse ette valiku teatrikunstnik Aime Undi (1941–2024) varastest töödest.

Väljapanekuga tähistatakse Viljandimaal sündinud Aime Undi 85. sünniaastapäeva. Näitusel on väljas aastatel 1965–1972 valminud maalid, joonistused ja teatrikujunduste kavandid, mis on seni kuulunud kunstniku erakogusse. Suurem osa töödest pärineb ajast, mil Aime Unt õppis Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis.

Näituse pealkiri "Ideed on õhus" oli Aime Undi üks lemmikväljendeid. Näituse koostaja, kunstniku tütre Liina Undi sõnul avab see hästi ka Aime mõtteviisi ja suhtumist loomingusse.

"Aime tajus teatrikunstnikutöö keerukust, kus vastutada on terve protsess idee väljamõtlemisest kuni selle teostamiseni laval. Mõte sellest, et ideed on alati käeulatuses ja tuleb vaid õige ära tunda, aitas vaadata maailma teisest perspektiivist," selgitas Liina Unt.

16. oktoobril antakse Ugala teatri etenduse "Uus tüdruk" järel üle Aime Undi stipendiumid, mis on mõeldud gümnaasiuminoorte toetamiseks, kes soovivad jätkata õpinguid ning saada professionaalseks kunstnikuks, disaineriks või arhitektiks.

Näitus "Ideed on õhus" jääb Ugala jalutussaali galeriis avatuks 1. novembrini.

Toimetaja: Karmen Rebane

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