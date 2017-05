ERR.ee video: seminar "Interaktiivsus või infomüra muuseumis?", osa 2

Kuidas luua muuseumiekspositsiooni, mis annab just täpselt parajal hulgal infot? Kas vilkuvate ekraanide väsimus on tegelikult ka olemas? Millist interaktiivsuse astet tänane publik muuseumilt ootab?

Nendele küsimustele otsitigi vastuseid seminaril, mis tähistab muuseumiöö-nädala algust, ICOM Eesti 25. sünnipäeva ja rahvusvahelist muuseumipäeva, mis sel aastal langeb 18. maile.

Seminari ühe korraldaja, Rahvusvahelise Muuseumide Nõukogu ICOM Eesti Rahvuskomitee esinaise Kersti Kolli sõnul on 1977. aastast alates tähistatav muuseumipäev tähtis päev rääkimaks muuseumide tähendusest ühiskonna arengus. Muuseum tahab üha enam olla kohtumispaik, labor, jätkusuutliku arengu mootor, kus mineviku ja tuleviku kohtumisel/sünteesis sünnib uus teadmine kestlikust eluviisist ja pidev väärtuste hoidmine ning ajakohastamine. "Statistikaameti andmetel on Euroopas elanike arvu kohta on kõige rohkem muuseumikülastusi just meil Eestis, me armastame oma kultuuripärandit. Muuseumipäeva tähistamiseks korraldataval seminaril räägivad muusemiprofessionaalid sel aastal muuseumides ja avalikus ruumis olevast helilisest keskkonnast, sest see mõjutab nii muuseumikülastajaid kui -töötajaid rohkem, kui esmapilgul arvata oskame."

Ettekanded käesolevas videos:

Infomüra õppeprotsessis: mis see on ja kuidas seda vähendada?

Mare Oja, TLÜ humanitaarteaduste instituudi ajaloodidaktika lektor, PhD ajalugu

Elyna Nevski, TLÜ haridusteaduste instituudi haridustehnoloogia lektor, MSc

Külastajakogemus muuseumide näitustel

Kristi Ramot, Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor arvutimängude disaini ja arenduse erialajuht