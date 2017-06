"Säärane mulk" jätkab tava: laval ainult mehed

„Koidula kirjutas just niimoodi teadmisega, et mehed mängivad kõiki rolle,“ ütles lavastaja Kaili Viidas, ainus naine lavastustrupis. „Minu eesmärk ei ole sellega tingimata naerutada, vaid tõukudes samalt pinnalt, jõuda mõistmiseni, mis on ajaga muutunud. Üks lihtne põhjus on ka see, et Endlas on lihtsalt nii äge meestevägi ja ma olen unistanud, et saaksin ükskord seda maskuliinset kvintessentsi laval näha. Tahaks näha, kuidas mehed hullumiseni mängivad.“

Näidendi loomishetk asub eesti rahvusliku teatri sünni eesotsas ja sestap on tegemist tüvitekstiga, olgugi et lihtsa külajandiga. Näidendi vanad tuttavad tegelased on raamaturiiulite tardumuses juba mõnda aega oma tähetundi oodanud ning nüüd on kätte jõudnud hetk, mil see tukkuv pentsik seltskond tuleb kaante vahelt Koidula Muuseumi õuele valla päästa ja taaskord ära kuulata. Dramaturg Ott Kilusk märkis, et lugu on sama ja ajastu on sama. "Lihtsalt komakohad oleme juurde lisanud," kostis Kilusk.

Lavastust „Säärane mulk ehk Sada vakka tangusoola“ mängitakse Koidula muuseumi aias juulis ja augustis kokku 15 etendust.

Autor Lydia Koidula, lavastaja Kaili Viidas, kunstnik Arthur Arula, dramaturg Ott Kilusk, valguskunstnik Margus Vaigur, muusikajuht Ado Kirsi, liikumisjuht Kardo Ojassalu. Mängivad Ago Anderson, Feliks Kark, Lauri Mäesepp, Sander Rebane, Meelis Rämmeld, Indrek Taalmaa, Tõnu Oja (Eesti Draamateater) ning muusikud ja tantsijad.