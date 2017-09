Raes tekkis ise festival

Installatsioon on inspireeritud kuulsast sisedialoogist, millega Johann Wolfgang von Goethe juhatab sisse oma värsstragöödia „Faust“ esimese köite. Seal kõneleb ta varjudest, piltidest ja mälestustest, mille ta arvas olevat kadunud, kuid mis nüüd taaselustuvad tema meele sügavustest, muutes praeguse hetke ja mineviku, reaalsuse ja unistuste maailma vastupidiseks.

Astudes nn musta kasti, on vaataja röövitud sellest maailmast ning jõudnud piirini kujutlusvõime ja reaalsuse vahel. Võimalik, et järgnevalt seab ta kahtluse alla nii oma taju pädevuse kui ka vaimse tervise. Kujutised, mida presenteeritakse installatsiooni sisemuses, pärinevad installatsiooni autori vanaema fotoalbumist ja kannavad endas saladust. Installatsioon on üles ehitatud eesmärgiga taasluua vaatajas samaseid hallutsinatsioone, mida koges kunstnik, kui vaatas esmakordselt neid fotosid. See on kogemus, mis võib meile meelde tuletada hirmuäratava tõe, et isegi kui me arvame end olevat minevikuga lõpparve teinud, siis ei pruugi minevik olla meiega veel lõpetanud.

Kilian Ochs sündis 1980. aastal Pforzheimis (Saksamaal). Ta kasvas üles tööliste ja tehnikute perekonnas. Tema varajane huvi puhta loogika reaalsuse vastu koos vajadusega selgelt väljenduda tõi ta esmalt kirjutamise juurde ning 2002. aastal oli ta 22-aastaselt valmis alustama õpinguid Karlsruhe Disainiülikooli filosoofiaosakonnas. Samas valdas teda tung liikuda füüsilise maailma ja ideede maailma vastuolude lahendamise suunal, seega otsustas ta osakonda vahetada juba esimesel semestril ja jätkas õpinguid Karlsruhe Disainiülikooli meediakunsti osakonnas, mille ta lõpetas 2010. aastal. 2009. aastal liitus ta Eesti kunstnike grupi "Kunstikonteiner" tegevusega. Ta on esinenud oma teoste ja installatsioonidega mitmetes Euroopa riikides, Türgis ja Venemaal. Kunstnik elab ja töötab hetkel Tallinnas (Eestis).

Esmaspäeval, 11. septembril aga hakkab valimisreklaamide ümbertöötamine kaasaegseks kunstiks. Eesti Kunstiakadeemia magistrandid kasutavad vallavanem Mart Võrklaeva valimisreklaami Jüri alevikus lõuendina, et luua uus kaasaegse kunsti objekt, mis jääb üles paariks nädalaks vaatamiseks ja pärast seda suundub maakunsti keskkonda Vaskjala külas.