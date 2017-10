Tõnu Kaljuste Pärdi festivali kontserdist: inimesed on iga silbiga kaasas

Oma peamiseks saavutuseks peavad festivali korraldajad Eesti filharmoonia kammerkoori kontserti. Tõnu Kaljuste juhatamisel esitas koor üht Arvo Pärdi kõige keerulisematest töödest, "Kanon pokajanen", vahendasid AK kultuuriuudised.

"Selles kirikus on ta nüüd nagu õiges kohas. Siin Moskvas akustiliselt on ta täiuslik ja eks muusika puhul see on kõige olulisem. Ja meil on muidugi hea lauldes tunda, et inimesed on iga sõnaga, iga silbiga kaasas: saavad aru," rääkis dirigent Tõnu Kaljuste.

Arvo Pärdi muusikaga said moskvalased tuttavaks mitukümmend aastat tagasi tänu teisele eesti kollektiivile – Hortus Musicus.

Hortus Musicus esineb Venemaal regulaarselt ja igal nende kontserdil on saal täis.

"Me toome uut, uut Eestit. Ja uus Eesti on helge Eesti, värske Eesti. Ja inimesed näevad, kuidas meie kultuur on õilis, harmooniline, armastust täis, sõprust. Sellega oleme nende inimestega täiesti nagu üks pere," sõnas Hortus Musicuse juht Andres Mustonen.

Festival "Peegel peeglis" ei piirdu ainult Pärdi muusikaga. Sel aastal said Moskva muusikaarmastajad muuhulgas kuulda ka festivali erikülalise, helilooja Erkki-Sven Tüüri kammerlikke ja sümfoonilisi teoseid.