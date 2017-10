"Ütle mulle. Kaasaegne portree fotograafias" leiab sarnasusi Kihnu ja Narva vahel

Kaheksa Eesti tippfotograafi tööd annavad kuraator Anneli Porri sõnul läbilõike meie ühiskonnast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Seeriate osas tegin valiku, et oleks võimalikult erinevaid fototehnikaid näha, kuna toimub fotokuu raames, et oleks ka fotograafiline impulss parimal tasemel ja et oleks erinevaid ühiskonnagruppe näha, üheltpoolt poliitikud, vanaemad, vangid, erinevad kultuuriinimesed," selgitas Porri.

Näituse pealkiri on laenatud Marge Monko seerialt ja osutab fotole kui psühhoanalüütilisele vahendile - hea fotoportree peaks portreteeritavat üllatama, tuues esile midagi, midagi uut.

"Portree tihtilugu on nägu, aga mitte ainult, erinevad elemendid nagu riietus soeng, žestid, kehaasendid, mis on väljendusvahendid, millest portree koosneb ja mille abil on võimalik selle inimese kohta midagi öelda," ütles Monko.

Fotograaf Birgit Püve töödest on kuraator Anneli Porri valinud välja Kihnu seeria. "Koos Kihnu inimestega, kes poseerivad rahvariietes, mida nad iga päev kannavad ja millel on oma värvisümboolika, me näeme ka maastikku. See on väga võluv viis, kuidas näidata ühte saart ja Narva tõin selle pärast, et näidata eksootikat teisest Eesti otsast," põhjendas Porri.

Sealjuures näeb kuraator Kihnu saare ja Narva juures nii mõndagi ühist. "Mul on tunne, et Narva on samamoodi saar nagu ka Kihnu, et see kaugus Kesk-Eestist ja oma kultuuri hoidmine ja tugev identiteet võiks neid ühendada," ütles Porri.

Näitus jääb Narva kunstigaleriis avatuks detsembri alguseni.