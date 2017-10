Rahvusooper Estonia annab Peterburis külalisetendusi

Rahvusooper Estonia annab Peterburis alates tänasest külalisetendusi. Etendused on pühendatud Eesti Vabariigi 100. juubelile ning programmis on nii ballett, ooper kui ka gala-kontsert.

Mariinski teatri ajaloolisel laval esitab täna õhtul Estonia teater balletti "Kratt". Mariinski uues hoones, toimub samal ajal filmi "Matilda" esilinastus. Film räägib viimase vene keisri Nikolai Teise ja tuntud baleriini Matilda Kšesinskaja armusuhtest. Kšesinskaja alustas oma karjääri just, Mariinski teatri lavalaudadel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Peterburgi on tulnud kolmsada Estonia teatri muusikut, tantsijat ja lauljat. Kaasas on ka poistekoor. Viimati käis rahvusooperi trupp Peterburis täiskoosseisus ligi 40 aastat tagasi.

"Ega siia väga palju teisi ooperiteatrit sisse ei lubata, veel vähem balletti. Aga sidemed on meil head ja olla siin, Venemaa kultuuripealinnas väga ilusa ilmaga - see tähendab et me oleme oodatud. Ja mis peamine, saalid on kõik välja müüdud," ütles Estonia teatrijuht Aivar Mäe.

Homme esitab Estonia teater Peterburis Georg Friedrich Händeli ooperi "Rinaldo", mis on ainus barokkooper Mariinski teatri laval sel hooajal.

Kolmapäeval lõppevad Estonia külalisetendused suure gala-kontserdiga Peterburi Jaani kirikus.