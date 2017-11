Eesti džässibändid astusid üles mainekal Londoni festivalil

Eesti džässimuusikud on sel aastal rahvusvahelised festivalid suuremalt ette võtnud ja loodavad sellest tõuget tulevastele võimalustele. See on ühtlasi osa kultuuriprogrammist, mis on pühendatud nii Eesti eesistumisele kui ka vabariigi sajandale sünnipäevale, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pühapäevase esimese kontserdi Londonis Barbicani keskuses andis Eesti bändidest Erki Pärnoja Efterglow. "Mängida oli mõnus ja kerge ja publik oli väga soe ja hea," nentis Pärnoja.

Heavy Beauty't võib nimetada lausa Baltikumi bändiks. Leedu muusik Liudas Mockunas ütleb, et festivalil esinemine on eriline võimalus.

"Džässmuusik reisib ringi ja teeb muusikat väga erinevates kohtades, see võib olla underground-räpane klubi ja see võib olla filharmoonia kontserdisaal, aga festivalid on parim koht oma töö näitamiseks," selgitas Mockunas.

Ajal, mil Heavy Beauty on laval, otsime London jazzifestivali direktoriga majas vaiksemat kohta, et kuulda, kuidas tema on Eesti muusikani jõudnud.

"Nad teevad suurepärast müra. Ma kuulsin neid Tallinnas kaks aastat tagasi. Ja ma tunnen kitarrist Jaaku (Jaak Sooäär) pikemat aega. Nad on väga head. Jaak on väga tähtis inimene, nagu ka Anne Erm Jazzkaarelt ja Helen Sildna festivalilt Tallinn Music Week. Nad on väga olulised kontaktid meie jaoks, sest nad on meid aastate jooksul kutsunud Tallinna eesti muusikat kuulama. Ma olen nii saanud tuttavaks Eesti muusika kogukonna ja selle hingusega. See on olnud viimase 10-12 aasta põnev avastusretk," selgitas Londoni džässifestivali direktor John Cumming.

Eesti õhtu lõpetas Peedu Kassi Momentum.

Džässmuusikud loodavad, et esinemised rahvusvahelistel festivalidel aitavad üha enam uusi uksi avada, London on eriti eriline paik.

"London on maailma naba, selle linna džässifestival on maailma üks suurimaid ja siin esineda on muidugi ääretult suur privileeg ja au," märkis muusik Peedu Kass.

Pühapäeva õhtul seisis džässifestivali lõppkontserdil BBC kontsertorkestri ees dirigent Kristjan Järvi.