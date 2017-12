Tudengid restaureerisid Haapsalu raudteejaamas kaheksa seinamaali

Haapsalu jaamahoone kolmanda klassi ootesaal on koduks raudtee- ja sidemuuseumi kogus olevatele telefoniaparaatidele. Tõstes pilgu aga riiulitelt üles, näeb vaataja kaheksat seinamaali, mis on valminud nõukogudeaja algusaastatel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me naljaga oleme neid nimetanud kohalikuks Aivazovskiks, no Aivazovski päris ei ole, aga selge, et tegemist ei ole täiesti diletandiga. Selge, et eriti lähedalt on näha, et inimene on ikkagi kunsti õppinud ja kunstiga tegelenud, ikkagi kogenud meistriga on tegemist," rääkis Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna professor Hilkka Hiiop.

Millal ja miks need teosed maaliti, ei ole täpselt teada, aga 1951. aastal olid need juba olemas. Kuulduste järgi võis autoriks olla üks ehitustöödel abiks olnud saksa sõjavang.

"Selles mõttes see teeb muidugi intrigeerivaks need asjad, et kes on maalinud sellel ajal sellised romantilised meremaastikud, kaheksa tükki, laevukesed. Kes need sinna maalinud on, mis selle asja taga on olnud ja kas me selleni kunagi tegelikult jõuame. Tore on vähemalt hüpoteeside-legendide najal mõelda, et see on üks saksa sõjavang, kes need sinna teinud on," rääkis Hiiop.

Algselt olid ruumikujunduses ka Lenini ja Stalini portreed, kuid ikkagi on haruldane, et maalid ise olid ideoloogiavabad. Teosed vajasid restaureerimist, sest nende värv koorus ja aastakümned ahjuküttega ruumis olid katnud nad tahmalooriga.

"Ja siis see ruum läkski kuidagi selliseks helgeks, heledaks, kargeks, et hästi ilus ruumitervik tuli sealt tänu nende maalingute puhastamisele välja," ütles Hiiop.