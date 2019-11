Andres Noormets: lavastus "Lotomiljonärid" loodab publikule naha vahele pugeda

Noormets sai näidendi idee norra ajakirjaniku ja dramaturgi Terje Hoeli samanimelisest kuuldemängust, milles on juttu väikeses kogukonnas elavatest inimestest, kes saavad suurepäraselt oma eluga hakkama, kuid satuvad tahtmatult konflikti ülejäänud ühiskonnaga, vahendas "Aktuaalne kaamera"

Lavastaja ja autor Andres Noormets ütles, et me elame ajal, kus usaldada saab vaid ennast ja oma südametunnistust. "Mingisugused asjad, mis on väga värvilised, kirevad, ligitõmbavad, võivad olla teiselt poolt vaadates täiesti tühjad," sõnas ta.

Ta tunnistas, et "Lotomiljonärid" on ühest küljest täiesti häbitu meelelahutus, kuid oluline on tema sõnul mõista, mis on kirjutatud selle raami taha. "Tegemist on siiski niisuguse meelelahutusega, mis loodab publikule naha vahele pugeda."