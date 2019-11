ETV ja ETV2 toovad kunstimuuseumi 100. sünnipäeva puhul ekraanile kunstidokumentaalid

"Kõigel on hind" (ETV2, teisipäeval, 12. novembril kell 21.30)

Larry Poons. Kaader kunstidokumentaalist "Kõigel on hind".

Nathaniel Kahni dokumentaalfilm "Kõigel on hind" seikleb kaasaegse kunstimaailma labürintides ja lahkab kunsti rolli kaasaegses rahale keskendunud tarbijaühiskonnas. Sõna saavad kogujad, kunstimüüjad, oksjonipidajad ja kunstnikud, nagu Jeff Koons, Gerhard Richter, Njideka Akunyili Crosby ning Larry Poons. Film toob esile hulga sügavaid vastuolusid, uurides tänapäevaseid väärtushinnanguid ja üritades lahti muukida dünaamikat, mille alusel millelegi hindamatule hinnasilte külge pannakse.

"Muuseumide kunst: Viini kunstiajaloo muuseum" (ETV, kolmapäeval, 13. novembril kell 22.40)

Viini kunstiajaloo muuseum. Autor/allikas: Viini kunstiajaloo muuseum

Dokumentaallugude sari "Muuseumide kunst" viib avastusretkele mööda maailma silmapaistvaid muuseume. Dr Matt Lodder ja kunstiareeni tänased tähed võtavad ette rännaku maailma erinevate muuseumide kunstiaarete juurde. Esimeses osas mõtiskleb Habsburgide kunstišedöövrite üle Viinis moekunstnik Vivienne Westwood.

"Muuseumide kunst: Orsay' muuseum Pariisis" (ETV, neljapäeval, 14. novembril kell 22.35)

Orsay' muuseum Pariisis. Autor/allikas: Konrad Waldmann

Orsay' muuseum Pariisis on üks külastatumaid kunstikollektsioone maailmas, kuhu on välja pandud silmapaistev kogu Prantsuse 19. sajandi kunstist. Meistriteoseid tutvustab Berliini riigiballeti esimene naissoost kunstiline juht, koreograaf Sasha Waltz, kes on äratanud tähelepanu mitmetes maailma muuseumides loodud performance'itega. Waltz jagab vaatajaga mõtteid ja tundeid, mida temas tekitavad muuseumi teosed ning otsib nähtule paralleele tänapäevaelus. Oma muljeid jagavad ka eri maade kunstnikud ja kunstiajaloolane Matt Lodder.

"Muuseumide kunst: Munchi muuseum Oslos" (ETV, pühapäeval, 17. novembril kell 11.45)

Norra kirjanik Karl Ove Knausgård Munchi muuseumis Oslos. Autor/allikas: Konrad Waldmann

Kirjanik Karl Ove Knausgård külastab Munchi muuseumi, kus uurib ühte ajaloo kallimat maali – Munchi "Karje" – ja mõtiskleb tänapäeva ühiskonnas valitseva ärevuse üle. Marina Abramović läheb veelgi kaugemale, kutsudes kohalikud elanikud seisma samasse kohta, kus see maal loodi.