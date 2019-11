11.‒17. novembril toimuvad erinevad üritused disaini- ja arhitektuurigaleriis, kus esitletakse kogumikku "Eesti kunstimuuseum 100", avatakse pop-up muuseumipood, kohvik ja tegeluslauad ning kuraatorid tutvustavad 2020. aasta näitusi.

Nädala avab Eesti kunstimuuseumi peadirektor Sirje Helme, kes tutvustab 11. novembril kell 12 juubelikogumikku "Eesti kunstimuuseum 100". Iga päev on Pärnu maanteel asuvas galeriis avatud tegeluslauad, kohvik ja pood ning kõiki huvilisi oodatakse esitlustele, kus muuseumi uusi näitusi tutvustavad Eesti Kunstimuuseumi kuraatorid.

Juubelinädala temaatilises keskmes on kunstimuuseumi filiaalid ning linnaelanikud ja kunstihuvilised saavad ülevaate igas harumuuseumis avatavatest näitustest. Teisipäeval, 12. novembril tutvustatakse disaini- ja arhitektuurigaleriis Niguliste muuseumi, neljapäeval Adamson-Ericu muuseumi, reedel Kumu kunstimuuseumi ning laupäeval Kadrioru kunstimuuseumi ja Mikkeli muuseumi 2020. aasta programmi.

Kolmapäeval, 13. novembril kell 15 toimub heategevuslik kunstioksjon Hannes Hermaküla ja Sirje Helme juhtimisel ning päev tervikuna keskendub haridustegevusele. Lisaks tutvustatakse kiusamisvaba kooliga seotud haridustunde. Neljapäeval kell 17.30 tutvustab moekunstnik Lilli Jahilo Adamson-Ericu loomingust inspireeritud erikollektsiooni.

Pühapäeval, 17. novembril esitletakse Pärnu maantee galeriis koostöös Eesti Posti ja Eesti kunstimuuseumi kunstisõprade seltsiga sarja "Eesti kunstimuuseumi kullafondist" kümnendat marki, mis on pühendatud muuseumi sajandale sünnipäevale. Juubelipidustustele paneb 17. novembril kell 12 punkti pidulik aktus Rahvusooperis Estonia.

Eesti kunstimuuseum on rahvusvaheliselt tunnustatud kultuuriasutus näituste, teadustöö, mitmekesise haridus- ja publikuprogrammi ning kirjastustegevusega, mis tutvustab Eesti kunsti ka mujal maailmas. Kunstimuuseumi kogudes on hoiul arvukalt väärtuslikke teoseid, kokku üle 65 000, nii Eesti kui ka maailma kunstipärandist keskajast tänapäevani. Juubelinädal on osa käesoleval aastal väldanud juubeliprogrammist.