Ilmus kunstimuuseumi kullafondi kümnes postmark

Eesti Kunstimuuseumi 100. sünnipäeval andsid Eesti Post, Eesti Kunstimuuseum ja Eesti Kunstimuuseumi kunstisõprade selts välja kümnenda kunstipostmargi sarjast "Eesti Kunstimuuseumi kullafond". Sellel on kujutatud Pieter Brueghel noorema ateljees valminud maali "Pruudi saatmine" reproduktsioon.

"Eesti kunstimuuseumi kullafondi teoste tutvustamine postmargil sai alguse üheksa aasta eest sooviga esitleda kogude säravamaid töid väljaspool muuseumi. Praeguseks on sellest saanud kena traditsioon, et kunstimuuseumi sünnipäevaks jõuab üks kullafondi teos postmargile, et rõõmustada filateliste, aga ka tavalisi kirjasaatjaid," rääkis Eesti Kunstimuuseumi peadirektor Sirje Helme.

Teos "Pruudi saatmine" jõudis muuseumi kogusse kunstimuuseumi algusaegadel, mil selle andis muuseumile üle Põhja-Eesti kunstikaitse toimkond, mille ülesanne oli kokku koguda kunstivarasid sõjaolukorras maha jäetud mõisatest. "Pruudi saatmine" on pärit Nõva mõisast Läänemaal. Maalil on muuseumis ka paarik "Andide toomine pruutpaarile".

"Mark, mille valisime oma juubeliaastat tähistama, kannab tulmeraamatus numbrit "1". Tegelikult ei ole maal esimene kunstiteos, mis muuseumi kogudesse jõudis, kuid kuna 1944. aasta märtsipommitamise tulekahjus hävis ka muuseumi tulmeraamat, märgiti just see maal esimeseks teoseks. Sümboliseerigu see otsus eesti kultuuri kuulumist Euroopa kultuuriruumi," selgitas Helme.

10. märgil kunstipostmargi sarjast "Eesti Kunstimuuseumi kullafond" on kujutatud Pieter Brueghel noorema ateljees valminud maali "Pruudi saatmine" reproduktsioon. Autor/allikas: Eesti kunstimuuseum

1630. aasta paiku Pieter Brueghel noorema ateljees valminud maal "Pruudi saatmine kirikusse" kuulus algselt 5–6 pildist koosnenud seeriasse. Sarjas kujutati pruudi kirikusse saatmist, peigmehe kirikusse saatmist, andide toomist, pulmapidu, abieluvoodi pühitsemist ning lõpuks abielu argipäeva. Pildisarja ikonograafia tugineb ajalooliselt talupojasatiiri traditsioonile, mille teke on seotud plahvatusliku linnastumisega 15. sajandi Madalmaades.

Margi kujundas kunstnik Lembit Lõhmus. Margi tiraaž on 30 000 eksemplari.

"Eesti Kunstimuuseumi kullafond" sarja postmargil on varasemalt reprodutseeritud Nikolai Triigi, Henn-Olavi Roode, Lepo Mikko, Elmar Kitse, Herbert Luki, Karl Pärsimägi, Valve Janovi, Ülo Soosteri, Johann Köleri, Konrad Mägi, Karin Lutsu ja Felix Randeli teoseid.

Eesti Kunstimuuseumi kunstisõprade seltsi eesmärk on kaasa aidata kunsti arengule Eestis ja selle populariseerimisele, Eesti kunsti tutvustamisele välismaal, sealhulgas toetada Eesti Kunstimuuseumi näituste korraldamist väljaspool Eestit ning aidata arendada Eesti Kunstimuuseumi tegevust.