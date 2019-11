Sirje Helme: peame mõtlema noorsoole, et nad tuleksid rohkem muuseumisse

Sünnipäeva nädala avamisel esitleti ka äsja valminud kogumikku "Eesti kunstimuuseum 100", kus esimest korda on põhjalikult lahti kirjutatud muuseumi sajandi lugu, mida illustreerivad märgilised teosed muuseumi kogudest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me peame mõtlema noorsoole ja lastele, et nad tuleksid rohkem ja rohkem muuseumisse," ütles Eesti Kunstimuuseumi direktor Sirje Helme ja lisas, et kogu nädala fookus on just publikuprogrammil."