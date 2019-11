Eesti Kunstimuuseum tähistab 100. sünnipäeva eriprogrammiga südalinnas

Nädala avab Eesti Kunstimuuseumi peadirektor Sirje Helme, kes tutvustab 11. novembril kell 12 juubelikogumikku "Eesti Kunstimuuseum 100". Iga päev on Pärnu maanteel asuvas galeriis avatud tegeluslauad, kohvik ja pood ning kõiki huvilisi oodatakse esitlustele, kus muuseumi uusi näitusi tutvustavad Eesti Kunstimuuseumi kuraatorid.

Juubelinädala temaatilises keskmes on Eesti Kunstimuuseumi filiaalid ning linnaelanikud ja kunstihuvilised saavad ülevaate igas harumuuseumis avatavatest näitustest. Teisipäeval, 12. novembril tutvustatakse Disaini- ja Arhitektuurigaleriis Niguliste muuseumi, neljapäeval Adamson-Ericu muuseumi, reedel Kumu kunstimuuseumi ning laupäeval Kadrioru kunstimuuseumi ja Mikkeli muuseumi 2020. aasta programmi.

Kolmapäeval, 13. novembril kell 15 peetakse heategevuslik kunstioksjon Hannes Hermaküla ja Sirje Helme juhtimisel ning päev keskendub haridustegevusele. Lisaks tutvustatakse kiusamisvaba kooliga seotud haridustunde. Neljapäeval kell 17.30 tutvustab moekunstnik Lilli Jahilo Adamson-Ericu loomingust inspireeritud erikollektsiooni.

Pühapäeval, 17. novembril esitletakse Pärnu maantee galeriis koostöös Eesti Posti ja Eesti Kunstimuuseumi Kunstisõprade Seltsiga sarja "Eesti Kunstimuuseumi kullafondist" kümnendat marki, mis on pühendatud muuseumi 100. sünnipäevale. Juubelipidustustele paneb 17. novembril kell 12 punkti pidulik aktus Rahvusooperis Estonia.

Eesti Kunstimuuseumi peadirektor Sirje Helme toonitab juubelinädala eel asutuse rolli ja laiahaardelisust: "Eesti Kunstimuuseum ühendab parimal viisil meie missiooni säilitada ja tähtsustada kultuurimälu ning seda tänapäevase ühiskonnaga siduda, samal ajal kaasaegse kunsti liikumisi ja ideid uurida ning näituseid korraldada. Meie viis filiaali tegutsevad nii kohalikul kui rahvusvahelisel väljal, meie teaduspotentsiaal on väärikas osa Eesti kunstiteadusest."

"Oma juubelinädalal, mille seekord oleme südalinna toonud, räägime sellest, mida teeme ja ka sellest, mida oodata aastal 2020. Usun, et juubelinädala sündmused Pärnu maantee Disaini- ja Arhitektuurigaleriis annavad üsna hea ülevaate muuseumi laiahaardelisest toimimisest," lisas Helme.

Eesti Kunstimuuseum on riigi suurim kunstimuuseum, mille tähendus ja roll kohalikul kultuuriväljal ja ajaloos ulatuvad läbi kümnendite ja poliitiliste režiimide. Tänane Eesti Kunstimuuseum on rahvusvaheliselt tunnustatud kultuuriasutus tipptasemel näituste, teadustöö, mitmekesise haridus- ja publikuprogrammi ning kirjastustegevusega, mis tutvustab Eesti kunsti ka mujal maailmas. Eesti Kunstimuuseumi kogudes on hoiul arvukalt väärtuslikke teoseid, kokku üle 65 000, nii Eesti kui maailma kunstipärandist keskajast tänapäevani. Juubelinädal on osa käesoleval aastal väldanud juubeliprogrammist.

Eesti Kunstimuuseumi juubelinädalat toetavad Telia ja programm "Aitan lapsi kunsti juurde".

Lisainfo Eesti Kunstimuuseumi juubelinädala, juubelinäituste ja ajaloo kohta siin.