Eesti tuntud inimesed valisid magamistuppa muuseumidest kunsti

Kumu kunstimuuseumist valis näitleja Evelin Võigemast välja pronksist naiseskulptuuri "Seisev figuur" (1923), mille autor on Constance Wetter-Rosenthal. "Ta on minu jaoks kuidagi võluv. Temas on midagi sellist habrast, et tahaks talle öelda, et kõik saab korda." Magamistoas on tal üks peegliga laud, kus on praegu palmimoodi taim. "Ma tõstaks selle kõrvale ja paneks sinna skulptuuri."

Stig Rästale jäi väliskunstimuuseumist Kadrioru lossis silma Julius Friedrich Tempeltey teoste "Hundikuristik" (u 1850). "Hundikuristik oli midagi, mis meil ringles poistena legendina, et seal on kõige parem kelgumägi. Seda nimetati just Hundikuristikuks. Mina väiksena arvasin, et sinna alla ongi päriselt kukkunud hundid.

Mikkeli muuseumis on aga üleval kunstikoguja Alfred Rõude kogu. "Ringvaade" lasi sellest näitusest omale midagi magamistuppa välja valida Eesti kaasaegsel kunstikogujal, Enn Kunilal. Kunila valis välja ühe Konrad Mäe töö. "Konrad Mägi on minu lemmikautor, nii et mul ei olnud sellega mingeid raskusi. See töö esindab väga hästi autorit ja siin on kõik olemas, mis iseloomustab tema maalimise põhimõtteid." Ta tunnistas, et maalikunsti ta värvide pärast just naudibki ja ta usub, et see töö toob kaasa hea une. "Loodan, et ka väga ilusa ja värvilise une."