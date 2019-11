Vanemuises esietendub teatri 150. hooajale pühendatud lavastus "W"

16. novembril esietendub Vanemuise suures majas teatrisaaga "W", mille lavastaja on Ain Mäeots. Lavastuse peategelane on sama vana teater kui Vanemuine.

Ka paljud inimesed, faktid ja sündmused tulevad Eesti teatriloo tundjatele tuttavad ette, ükski kokkulangevus pole juhuslik. On aga hetki, mil spetsialist tahaks kindlasti hüüatada: "See ei olnud ju nii!". Ärge karjatage, sest teil on ilmselgelt õigus: nii see polnudki, teatab teater.

Näidendi autorid on võtnud voli segada tuntud ja tundmatuid fakte fantaasiaga, et tuua välja ajastuomane. Et aru saada ja mõista, miks nii on läinud. Kuidas kõik tegelikult oli, ei tea ju päris täpselt keegi, sest mälu on valikuline ja elu näitab, et sageli mäletavad inimesed sama sündmust erinevalt.

Lugu on austuse ja armastusega pühendatud kõigile, kelle teod ja tegemised minevikus Vanemuise lava ja lava ümbrust on täitnud.

Autorid on Loone Ots, Anu Tonts, Ain Mäeots ja Rein Pakk, lavastaja Ain Mäeots, muusikajuht ja dirigent on Taavi Kull, heliloojad Tauno Aints, Ardo Ran Varres ja Leslie Da Bass, stsenograaf Kristjan Suits Tallinna Linnateatrist, kostüümikunstnik Gerly Tinn, valguskunstnik Rene Liivamägi, laulutekstide autor Aapo Ilves, valguskunstnik Rene Liivamägi, koreograaf Britt Kõrsmaa.

Osades: Helena Lotman, Ragne Pekarev, Merle Jääger, Maria Annus, Külliki Saldre, Merle Jalakas, Pirjo Jonas, Kaia Skoblov, Aivar Tommingas, Robert Annus, Reimo Sagor, Veiko Porkanen, Karl Laumets, Jaanus Tepomees, Riho Kütsar, Jüri Lumiste, Jaan Willem Sibul, Meelis Hansing, Maria Engel, Walter Isaacson, Nora Ann Lunge või Elise Mustkivi. Kaasa teevad Vanemuise ooperikoor, sümfooniaorkester ja bänd.