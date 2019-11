Heikki Leis toob publiku ette uue joonistuste sarja

Need on hüperrealistlikud joonistused, mille osad väljuvad raamidest, moodustades pilte täiendavaid installatsioone. Projektis on kümme tööd, kõik ringikujulised joonistused. Ühe joonistuse valmimiseks kulus kunstnikul ligikaudu 300 töötundi. Tallinna näitusega lõpetab Leis ka juba varem alustatud eluringi-teema.

"Ring tuli mingi hetk minu töödesse sisse ja siis ma jäin sinna ringi pidama ja hakkasin neid joonistusi tegema. Alguses mul kindlat teemat ei olnud, siis hakkas see eluringi-teema kooruma. Niimoodi pikapeale see välja koorus, lõpuks tegin kindla suunitlusega pilte, mis võiksid siia eluringi ära mahtuda," selgitas Leis "Aktuaalsele kaamerale".

"Eks see inimese elu käibki üles-alla ja usku peab kõigil olema, et elada. Eks ta teatud hetkedel kipub kaduma ja siis pakub rõõmu ning usk tuleb tagasi," lisas ta.