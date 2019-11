Ain Mäeots Vanemuise ajaloost: nagu "Troonide mäng" teatris, aga ilma tapmisteta

Vanemuise teater on otsustanud oma 150. sünnipäeva tähistada suure lavastusega, mis võtab kokku teatri ajaloo ja piilub otsapidi ka tulevikku. Mõned tegelased on otse ajaloost maha kirjutatud. Lavastaja Ain Mäeots tõdes, et nende aastate jooksul on teatris palju hullu pandud. ""Troonide mäng" teatris ilma otseste tapmisteta," võttis ta kokku.

Aivar Tomminga kehastatud tegelane kujutab üsna otseselt legendaarset teatrijuhti Kaarel Irdi. "Oli meil jah suur peanäitejuht ja direktor omal ajal, keda ma püüan kujutada. Tol ajal oli nii, et tükke teha oli aega küll. Kui välja ei tulnud, siis jäeti ta sinnapaika."

Ta meenutas, kuidas omal ajal oli Ird ka 10 päeva enne esietendust otsustanud, et tükk tuleb ära jätta, kuna see on nii sitt. "Loodame, et selle tükiga niimoodi ei juhtu."

Mäeots märkis, et mõned seosed ja paralleelid ajalooga on päris otsesed, aga see on fantaasiatükk. "Just seepärast, et keegi ei süüdistaks meid ajaloo võltsimises. See on saanud inspiratsiooni Vanemuise ajaloost. Aga see teater, mille erinevatesse aegadesse me sisse vaatame, see on ikkagi väljamõeldud teater, mille nimi on lihtsalt W."

"Ma jõudsin siia teatrisse siis, kui enam seda punast kräppi ei õnnestunud teha. Samas ma olen selles jamas elanud. Minu arust on see heas mõttes kreisi. Pisut üle võlli, aga samas ikkagi täie tõsidusega näidatakse ajalugu, mis siin teatris on toimunud."

Mäeots sõnas, et Vanemuises on hullu pandud igal ajal. "Armulood, armumised, konfliktid, suhete klaarimised. See on ju "Troonide mäng". "Troonide mäng" teatris ilma otseste tapmisteta. Kaudselt aga küll. Kui me arvame, et narkootikumid on tänapäevane teema, siis ei. See, mida see kamp siin tegi, oli päris hull."

Ta kinnitas, et praegu teatris tegutsev põlvkond on väga korralik. "See klišee, et teatris on kõik litsid ja joodikud, tänapäeva kohta see ei käi. Joodikul ei ole teatris enam kohta." Vanasti ei olnud peale joomise midagi pärast etendust teha lihtsalt, selgitas ta.

Vanemuine kavatseb lisaks kõikidele ajaperioodidele põimida juubelilavastusse põimida kokku kõik kolm teatri žanrit – nii sõna-, tantsu- kui ka muusikateatri. Sealhulgas isegi ooperi.