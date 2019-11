Valged laigud kaovad Pärdi-kaardilt: helilooja teosed lummasid korealasi

Esimeses pooles esitas koor helilooja a cappella loomingut, kavas olid "Solfeggio", "Summa", "Magnificat", "Zwei Beter", "The Woman With Alabaster Box", "Nunc dimittis", "Dopo la vittoria". Teises pooles oli lisaks "Te Deumile" "Fratres" orkestri esituses.

Kontserdi korraldaja Dongjin Yoon ütles pärast kontserti end tulemusega rahul olevat ning nentis, et Arvo Pärdi muusikat Koreas eriti ei tunta. "Kui aastaid tagasi kuulsin "Te Deumi", siis see vapustas mind ning mul tekkis idee teha selle teose esmaettekanne ka Soulis," ütles ta.

Esinejad laval tunnetasid publiku tähelepanu ning kontsentratsiooni. Publiku hulgas oli ka muusikaasjatundjaid ning mõnda üllatas kavavalik. Muusikajakirja peatoimetaja Lim Hyo Jung märkis, et see on mõjuv muusika ja ta tundis end kui kirikus mediteerimas.

"Kuulan palju koorimuusikat ja tänane ettekanne inspireeris. Aga kuna korealased ei tunne hästi Pärdi loomingut, siis kommunikatsiooni mõttes soovitaksin kavva lisada ka teisi heliloojaid," leidis ta.

Dongjin Yoon märkis olevat saanud palju ülivõrdes tagasisidet. "Kavatsen kindlasti jätkata Pärdi muusika tutvustamist Koreas," on ta veendunud.

Homme sõidab Eesti Filharmoonia Kammerkoor Hongkongi, kus antakse kontsert 30. novembril koos Hong Kong Sinfoniettaga.