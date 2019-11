Gerd Neggo stipendiumi sai Elena Poznjak-Kõlar

Gerd Neggo stipendiumi eesmärk on tunnustada pühendunud tantsuõpetajat, kelle töös peegeldub meisterlikkus ja sisukus, avatus ja koostöövalmidus ning tegusus ja tahe panustada Eesti tantsuellu.

Tänavu olid Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu üheksandat aastat välja antava stipendiumi kandidaatideks veel Ilma Adamson, Paul Bobkov, Sille Kapper, Anastasia Koot, Kai Valtna ja Helen Veidebaum.

"Olen talle tänulik tema õiglase ranguse ning väsimatult kannatliku töö eest. Jelena õpetas meid armastama ja austama klassikalist balletti ja ületama end ka siis, kui piir tundus olevat liiga lähedal, ning rõõmustama iga tantsitud sammu üle. Jelena õpetas ka seda, et oma õpilasi peab usaldama – nendesse peab uskuma. Rasketel hetkedel oli tema särtsakas huumorimeel alati toeks ja meeleolu tõstjaks," ütles Elena õpilane Maria Goltsman, Vanemuise Tantsu- ja Balletikooli I lennu vilistlane, täna ise balletiõpetaja ja tantsustuudio juht.

"64 aastat tööd Vanemuise teatris balleti priimabaleriinina, repetiitorina ja pedagoogina on midagi sellist, millele alt üles vaadata. Tema panus balletikultuuri hoidmises ja arendamises Eestis on hindamatu väärtusega. Jelena on asendamatu," sõnas Mare Tommingas Vanemuise Tantsu- ja Balletikooli juhatuse liige ja Vanemuise balletijuht.

Gerd Neggo nimeline tantsuõpetaja tunnustusstipendium antakse üle 22. novembril Vanemuise teatris pärast balletti "Romeo ja Julia".

Eelnevail aastail on Gerd Neggo tunnustusstipendiumi pälvinud Anu Sööt, Eve Noormets, Irina Pähn, Inna Sulg, Anu Ruusmaa, Anne Tamm-Kivimets, Rene Nõmmik ja Raido Mägi.

Tunnustusstipendiumi rahastab Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital.