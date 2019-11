Urmas Vadi Õnnepalust ja kirjanikupalgast: selline käitumine on teiste kirjanike suhtes inetu

Klassikaraadio saates "Delta" oli külas kirjanik Urmas Vadi, kes muude teemade hulgas kommenteeris ka Tõnu Õnnepalu otsust teist korda kirjanikupalgast loobuda. Ta märkis, et see on täiesti arusaamatu, miks Õnnepalu otsustas pärast taotluse ja kõigi dokumentide täitmist taas sellest ära öelda. Ta peab seda palga ja teiste kirjanike suhtes inetuks käitumiseks.

"Jumal temaga. Las ta teeb, mis tahab. Täiesti arusaamatu tegevus ja käitumine," ütles Vadi. Ta selgitas, et kirjanikupalk ei ole see, et keegi lihtsalt otsustab teisele palga anda.

"See tähendab seda, et see inimene läheb ja kirjutab avalduse. Ta kirjutab ülevaate viimase kolme aasta meediakajastustest. Peale selle peab ta kirjutama kokkuvõtte oma viimaste aastate loomingust. Kõige olulisem on see, et ta peab väga üksikasjalikult lahti kirjutama plaani, mida ta selle kolme aasta jooksul teeb," kirjeldas ta.

"See ei käi päris nii, et keegi lihtsalt helistab, et "kuule, sa said palga" ja siis teine ütleb, et "ah, kuule, ma ei taha"," märkis ta. "Sellises olukorras, kus sa oled ühe korra selle taotluse ja need paberid täitnud ning oled mõelnud, et ma ikka ei soovi seda, on väga raske on aru saada, miks see inimene tegi teist korda avalduse ja kui ta sai selle palga, mis pani teda sellest uuesti loobuma."

Vadi peab seda inetuks nii selle palga kui ka teiste kirjanike suhtes. "Nagunii on ühiskonnas palju seda lolli juttu, et "oi, kirjanikud saavad palka, mis mõttes". Tegelikult võiks ju mõelda, et see on Eesti keskmine palk. Ma võiksin ka minna poemüüja juurde, istuda maha ja küsida, et "sa saad palka või"."

Tema sõnul võib selline jutt tekkida sellest, et inimesed ei kujutagi ette, mis asi see kirjutamine on. "See tundub nagu shalalala. See ongi shalalala. Oleneb, kuidas keegi kirjutab, mõni kirjutab kuidagi meeletult läbi elades, aga läbi pead sa ikka elama. Aga see on eelkõige ikka väga suur töö. See ei ole nii, et ma hommikul ärkan üles ja tekst hakkab pidžaamakäisest voolama."

Vadi nentis, et tema on jätkuvalt väga rõõmus, et ta selle palga sai ja tal on võimalus kolm aastat järjest kirjutada. "See võikski olla elementaarne, et inimestel on sotsiaalsed garantiid, kui nad on kunstnikud või kirjanikud või kes iganes loomingulised inimesed ja nad teevadki igapäevaselt oma tööd. Neid inimesi võiks olla rohkem, kes niimoodi palka saavad."