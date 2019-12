Tallinnas esineb Grammy-nominent Anthony Roth Costanzo

11-aastasena oma muusikuteed alustanud Costanzo murrab klassikalise ooperilaulja piire, esitades nii ebaharilikumaid teoseid kui ka andes kontserte saalides, kuhu muidu maailmakuulsad ooperisolistid ei satu.

Vene teatris toimuval kontserdi saadab teda klaveril Metropolitan Opera kontsertmeister Valeria Polunina. Kontserdil tulevad esitusele nii Philip Glassi, George Gershwini kui ka Arvo Pärdi teosed.

"Ooper on interdistsiplinaarne kunstivorm, mis segab kunsti ja läbi kostüümide ka moodi. Lisaks on seal olulisel kohal ka muusika ja sõnad, luule ja kirjandus ning muidugi ajalugu. Ooper peab minema juurte juurde, väljuma ooperimajast, otsima uut publikut ja tekitama neis huvi kultuuri ja muusika vastu," märkis Costanzo "Aktuaalsele kaamerale". "Alles siis saame me kutsuda nad tagasi ooperimajja ja anda neile teistsuguse kogemuse."

Selleks, et üks kunstivorm saaks edasi elada, peab olema loominguline ja mõtlema kastist välja, tõdes Costanzo. "Mulle meeldib kogeda erinevaid kultuure, võtta oma klassikalise muusika kogemus ja traditsioonid ning uurida, kuidas see puudutab maailma. Ma käisin siin, kui olin 21-aastane, siin oli väga ilus ning mul on hea meel tagasi olla."