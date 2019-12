Arsise kellade ansambel esitleb oma nägemust Tšaikovski "Pähklipurejast"

Kontsert, mis kannab pealkirja "Jõulud Pähklipurejaga", on täidetud Tšaikovski muusikaga. Laval on kolm kelladeansamblit, üle 400 käsikella ja viis tantsijat, kes esitavad säravamaid numbreid "Pähklipurejast". Muusikat kõlab samal ajal siiski ka Tšaikovski teistest teostest.

Käsikellamängijatele ja balletiartistidele on see esmane kogemus ühel laval olla, idee on aga juba aastate tagune. "Ma arvan, et see idee meil küpses viis aastat tagasi Vilniuses, kui me Vilniuse Filharmoonias tegime kontserti ja pärast seda oli vaba õhtu ja käisime vaatamas Vilniuses "Pähklipurejat"," selgitas Arsise kellade ansambli kunstiline juht Aivar Mäe ja sõnas, et päris kogu balleti nad siiski kelladega ei tee. "Aga ilusamad numbrid mängime ette."

"Me oleme selleks valmistunud kaks aastat, oleme vaeva näinud kõvasti ja ma arvan, et tuleb hästi välja," tõdes Mäe ja sõnas, et neil on kaasas ka kõige paremad tantsijad. "Rahvusballetis on kõik head tantsijad, aga vastavalt tantsudele, mida me täna kavva valime, on ka tantsijad."

Pärnus ja Haapsalus esitleti ooperi 19. detsembril, ees seisavad veel ülesastumised Kohtla-Järvel, Viljandis, Tartus ja Tallinnas.