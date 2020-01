Haruldased Rolling Stonesi salvestised avaldati tundmatul Youtube'i kanalil

Salajase konto 69RSTRAX nime all postitati Youtube'i 75 Rolling Stonesi senikuulmata laulu. Lugude seas oli haruldasi stuudiosalvestisi ja live-etteasteid, vahendas The Guardian.

Lood postitati Youtube'i avalikule lehele ilma igasuguse põhjenduseta 31. detsembril. Mõned tunnid hiljem, 1. jaanuaril muudeti need kättesaamatuks.

Konto nimega 69RSTRAX loodi Youtube'i 29. detsembril ning pole teada, kes on konto omanik. Selle avalik e-mailiaadress on seotud aga muusikafirmaga ABKCO, mis omab õigusi Rolling Stonesi varajasele loomingule.

Meediaväljaannete sõnul võib laulude avaldamise põhjust otsida Euroopa Liidu autoriõiguste direktiivist, mille kohaselt kehtib loomingule autoriõiguste kaitse 50 aastat pärast muusikasalvestiste sündi. Kui salvestisi on aga avalikkusele seadustekohaselt jagatud, pikeneb kaitse 70 aastale.

Laulude failid, mis Youtube'i kanalile laaditi, olid tehniliselt muudetud, et fännidel puuduks huvi neid enda jaoks salvestada. Variety ajakirjanik Jem Aswald selgitas, et lugudel oli peal segav hääl, mis oli sama vali kui muusika ise. "See muutis nende lugude kuulamise väga kurvaks kogemuseks," tõdes ta.

ABKCO pole lugude avaldamist kommenteerinud ning ühtlasi pole teada, kas ühepäevane laulude avalikustamine tundmatul Youtube'i kanalil on direktiivi seisukohast piisav, et lugude autoriõiguste kaitset pikendada.