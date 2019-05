Rolling Stones andis hittloo autoriõigused lõpuks Verve'ile tagasi

The Verve'i tuntuim lugu "Bitter Sweet Symphony" sämpeldab orkestraalkaverit Rolling Stones'i 1965. aasta loost "The Last Time". Sämpeldatud osa autor on arranžeerija David Whitaker ja see pole osa Rolling Stones'i originaalloost. Kuigi The Verve omandas õigused orkestraalsalvestuse sämplimiseks, ei saanud ansambel Rolling Stones'ilt vastavaid avaldamisõigusi.