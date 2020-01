Arvustus. Houellebecq kündmas depressioonipõldu

"Meid rahustab ikka tõesti teadmine, et meie tragöödiate keskel on ka teisi tragöödiaid, millest meid on säästetud." Ahastus, igatsus ja õige natuke lootust. Sellisele toonile tuleb häälestuda Prantsuse romaanikirjaniku Michel Houellebecqi uude romaani "Serotoniin".

Endiselt eristuva käekirja ja keelekasutusega kirjaniku töö ilmus Prantsusmaal täpselt aasta tagasi. Eesti keeles nägi teos ilmavalgust eelmise aasta lõpus. Houellebecqi ennegi tõlkinud Indrek Koff on teinud taas imelist tööd ning säilitanud, kui mitte rõhutanud raamatu tahumatut eripära.

"Mul on veel aega." Nii arvas "Serotoniini" peategelane noorena, peab aga viiekümnendale eluaastale lähenedes kibestusega tõdema, kuidas elu tast mööda on voolanud. Sealhulgas armastus, milleks nooruses polnud piisavalt aega või isegi tahtmist. Nüüd avastab ta, et on viimane aeg tegutseda.

Florent'i lugu algab hetkest, kui ta saab aru, et midagi peab muutuma. Ta otsustab nurka surutud olukorrast väljuda põgenemisega. Lahkuda enda reaalsusest ning alustada uuelt lehelt. Küll aga avastab ta õige pea, et olenemata suurtest jõupingutustest, jälitavad teda probleemid ja hingevalu ükskõik kuhu ta ka ei läheks. Enda probleemide eest ära joosta ei saa.

Autor on põgenemise teekonna lugejale ette kandnud robustsel ja ilustamata viisil, kus keskealine mees kohtub erinevates asukohtades isemoodi inetute episoodidega ning avastab, et need kõik lähtuvad mingil määral temast endast. Teos viib meid ka Florent'i elu eri etappidesse, avades järk-järgult tema ummikuni viivaid radu.

Depressioonikülvaja

Peategelane mõistabki, et ükskõik kui kaugele või kui eraldatud asukohta ta ei läheks, tema halvem pool ei jää temast sammugi maha. Niigi depressiivne elu matab ning peategelane üritab "küllastumist" vältida 21. sajandi viisil - manustades järjest tõhusamaid doose antidepressante. Peagi mõistab ta, et üks tablett ei suuda kedagi õnnelikuks muuta ning muutus peaks algama endast. Nüüd aga ei julge mees enam oma tõelist "mina" näha, sest lootus ja võimalus uuesti alustada puuduvad.

Raamat on kirjutatud houellebecqlikult otsekoheses keeles ning kogu elu ilu ja valu on lugejate jalge ette laotud. Algselt pelgalt külma ja depresiivsuse piiri peal kõndivana tunduv teos süveneb teemasse seda murendades ning muutub ajapikku ühe katkise hinge järk-järguliseks lagunemiseks, küsides lugejalt ränki küsimusi. Kas üksikule ja katkisele inimesele on õnneotsingul lubatud rohkem? Millisel hetkel meie empaatiavõime Florent'ist ära pöördub?

Oma raske psühholoogilise sisuga paneb teos mõtlema tõsiasja üle, et sarnases olukorras on kindlasti rohkem inimesi, kui me oskame arvata. Depressioon on tänapäeva maailmas arginähtus, mille all ei kannata ainult raamatust paralleeli tuues keskealised, vaid ka täiskasvanuelu algusaastaid "nautivad" noored.

Houellebecqi stiil haarab, aga tema mõttevärskusega kaasas käia ei ole kunagi mugav. Florent'i enesepõletus kandub otsekohese esituse tõttu hõlpsalt lugejani, Houellebecqi puhul ei saa öelda, kas raamat meeldis, sest pigem ta puudutab valusalt.

Õnnetu põllumajandus

Lugu on aga mitmetahuline ning ei kõnele ühe mehe keskeakriisist, vaid väljendab isikliku kihi kõrval autori nägemust Prantsusmaa ühiskondlikest valukohtadest. Houellebecq on peategelase traagika oskuslikult sidunud Prantsusmaa 21. sajandi põllumajanduse problemaatikaga, mille lõpuni mõistmiseks peaks kindlasti maa ajaloo ja hetkeolukorraga paremini kursis olema, kui romaan seda võimaldab.

Nii tundub esmalt, et kohtame raamatus kaht erinevat liini, kuid järjest enam ilmneb, et need ei ole vaid juhuslikult paralleelseteks seatud. Kaks peateemat, õnnetu keskealine mees ja Prantsusmaa põllumajandus liiguvad enesehävituslikult teadmata suunas.

Välist efekti leidub Houellebecqi uusimas ehk isegi varasemast vähem, nüansse ja sügavust aga seda enam.