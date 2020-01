Improteater Impeerium sõidab kahenädalasele USA ja Kanada tuurile

Kahenädalase Kanada ja Ameerika Ühendriikide külastuse vältel osaletakse muuhulgas kahepäevasel komöödia teatrifestival "FunniEST", mis sai alguse 2015. aastal Torontos ning antakse etendusi väliseesti kogukondadele nii Floridas kui New Yorgis.

Improteater Impeeriumi näitleja Tarvo Kralli sõnul kutsus neid tuurile Torontos elav väliseestlane Ellen Valter. "Ta on sealses kogukonnas väga aktiivne tegelane, kes tegeleb nii rahvatantsuga kui ka korraldab EstDoc festivali, ning ta kutsus meid publiku vajadusi tunnetades Kanadasse festivalile FunniEST esinejateks," selgitas ta ja tõi välja, et festivali läbivaks jooneks on see, et kõlab eesti keel. "Lisaks ootavad meie etendusi Florida ja New Yorgi eestlased."