Improteater Impeerium avab Tallinnas oma teatrisaali

Improteater on teatrivorm, kus loomine toimub publiku silme all. Etendused on improviseeritud, näitlejad ei ole teksti varem pähe õppinud ja sisend saadakse publikult. Iga etendus on ainulaadne ja sündinud vaid sel õhtul saalis olnud publikule.

Lisaks etendustele hakatakse uues teatrisaalis korraldama stuudioringe ja töötube.

Improteater Impeeriumi professionaalsetest näitlejatest ja muusikutest liikmed on antud teatrivormiga teiste lava- ja teletööde kõrvalt tegelenud 15 aastat.

"Loome improteatrile kodu, kus õpetame läbi improteatri hetkes olemise ja elamise kunsti," sõnas teatri üks asutajatest, näitleja Merilin Kirbits. "See pole pelgalt kliiniline teatrisaal, vaid hubane pesa, kuhu on oodatud kõik, kes armastavat teatrit ja sellega seonduvat."