Merilin Kirbits: Eesti publik ei ole veel valmis tõsist improt vastu võtma

Improteater Impeeriumi loomejuht Merilin Kirbits meenutas teatri sünnilugu ja tõdes, et ilmselt peavad nad tänulikud olema majanduslangusele. "Kui me teatrikooli 2009. aastal lõpetasime, oli masu ja keegi kuskile tööle ei saanud. Siis tuli Rednar Annus ja rääkis, et teate, niisugune äge teater nagu Improteater on olemas ja siis me võtsime vedu ja armusime sellesse ära," ütles Kirbits, kes on selle žanriga tegelenud juba 15 aastat

Improteater Impeerium tähistab tänavu kümnendat sünnipäeva ning tänaseks on teatril Põhjala tehases oma saal. Oma ruumid on toonud kaasa palju vastutust ja kohustusi, tõdes näitleja Rauno Kaibiainen.

"Me oleme tegelikult ju nüüd oma teatri orjad, heas mõttes. Me peame selle eest kogu aeg hoolitsema, aga see on mõnes mõttes ka see, milleks me olime valmis," ütles ta. "Me võtsime selle vastutuse, et nüüd me oleme impronäitlejad ja tegelikult me tegelemegi improvisatsioonilise teatri ja selle eestvedamisega Eestis," lisas Kirbits.

Väike boonus selle teatrivormi juures on, et näitleja ei pea teksti pähe õppima, küll aga tuleb arendad muid omadusi. "Peab treenima tähelepanu, keskendumist, fookust, spontaansust," tõi Kaibiainen esile.

"Sa pead olema iga sekund kohal, sa pead kõike kuulama, kõik meelde jätma ja koos teistega loo tervikuks tegema," selgitas Kirbits ning lisas, et publik ei pea etendusse kaasamist kartma. "Improvisatsioonilist teatrit on võimalik ka mõnusasti lihtsalt kõrvalt vaadata, sest meie tahame mängida, meie tahame rääkida – publik ei pea mängima."

Hetkel pakutakse Eestis improteatrit reeglina koomilises vormis. "Hetkel veel on improteater Eestis sellises kohas, kus Eesti inimene ei ole valmis tõsist improt vastu võtma. Samas me katsetame seda ja aprillis ongi meil välja tulemas üks uus formaat, mis on kahe näitlejaga ja mida me ei määratle komöödiaks. Aga üldiselt tuleb Eesti inimene ikkagi ja ütleb, et ma tahan nautida seda õhtut, ma tahan ennast tunda vabalt, ma tahan naerda – ta tahab saada head ja professionaalset meelelahutust," ütles Kirbits lõpetuseks.