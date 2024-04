Eesti impronäitlejad osalevad üle-euroopalistel meistrivõistlustel

ImproEM toimub sel aastal esmakordselt ning on osa UEFA Euro 2024 jalgpalli meistrivõistluste kunstile ja kultuurile pühendatud programmist. ImproEM-ile valiti 78 kandidaadi hulgast välja 18, kes omavahelises võistluses selgitavad kolme nädala jooksul maikuus toimuvasse finaali pääsejad.

Eestit esindavad võistlusel Rauno Kaibiainen ja Maarius Pärn Improteatrist IMPEERIUM ning Rahel Otsa Improkoolist. Võistkond astub kõigepealt vastamisi Saksa ja seejärel Inglise tiimiga.

"See on üks märkimisväärne verstapost Eesti teatri ajaloos. Eestis on improvisatsiooniline teater veel teismeeas, sellega on 15 aastat tegeletud, aga me läheme kokku teatritega/riikidega, kus on improga tegeletud aastakümneid", sõnab Rauno Kaibiainen.

Lisaks võistluskohtumistele mängitakse ka sõpruskohtumisi ja viiakse läbi töötubasid. Eesti poolt koolitab osalisi Rahel Otsa töötoaga "Make more mistakes" ("Kuidas rohkem vigu teha").