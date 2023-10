Merilin Kirbits: improteatris on iga etendus erinev

Improteatri Impeerium trupijuht Merilin Kirbits märkis, et improteatris ei saa keegi öelda, et olen seda etendust näinud, sest iga etendus on kordumatu.

Improteatris Impeerium jõudis lavale uus näidend, mille alguse kirjutas teatrile Andrus Kivirähk, kuid mille viivad edasi ja lõpetavad näitlejad koos publikuga. Impeeriumi uue lavastuse pealkirja ja sisu teadis enne selle publiku ette jõudmist vaid Andrus Kivirähk, kes oli alguse valmis kirjutanud.

"Kirjaniku jaoks on improteatrile kirjutamine ülimugav, sest naljakaid väikseid ideid ikka tuleb, aga selleks, et saada näidend või jutustus, tuleb neid edasi arendada ja mõelda, milline puänt on. Siin piisab sellest, kui viskad väikese alguse õhku ja siis näitlejad peavad seda juba ise edasi arendama," rääkis Kivirähk.

Laval näevad näitlejad teksti esimest korda, peavad karakterid kiirelt omaks võtma ja looga edasi minema.

"Kivirähk oli selles mõttes kõik mängu pannud ja tegu oli väga kivirähuliku tekstiga. Väga kiiresti on vaja kohaneda ja looga kaasa minna, sisseelamisaega näitlejale ei anta ja tulebki kohe sisse lülituda. See ongi see, miks improteatri tegemist armastan – sa saad kohe täiega minna," rääkis näitleja Mairi Tikerpalu.

Kivirähki tekstiga alustatud lavastust saab näha ka 25. oktoobril Tartus, küll aga uute näitlejatega. "Etendus on alati erinev," rõhutas Impeeriumi trupijuht Merilin Kirbits. "Keegi ei saa kunagi öelda, et ma olen seda etendust näinud."