Improteater Impeerium toob lavale Valdur Mikita esimese näidendi

Mikita arutleb oma teostes eesti kultuuri, eestluse eripärade ja eestlaste psühholoogia teemadel. Tema tuntuimad teosed on "Metsik lingvistika" (2008), "Lingvistiline mets" (2013) ja "Lindvistika ehk metsa see lingvistika". Nüüd jõuab see metsahõng ka lavale.

Mikita kirjutas improteater Impeeriumi palvel esimest korda elus alguse näidendile. Näitlejad näevad teksti alles laval, seda publikule esitama asudes. Näidendi keskpaik ja lõpp sünnib improviseerides, kuid kasutades inspiratsioonina ära iga kildu Mikita mõtetest.

Improteater Impeerium on varem kirjanikest koostööd tehtud ka näiteks Indrek Hargla, Contra, Urmas Vadi ja Mart Juurega.

Etendused toimuvad 23.03 Tallinnas Von Glehni Teatris, 25.03 Tallinnas Vabal Laval ja 11.05 Tartu Uues Teatris. Etenduste algus kell 19.00.