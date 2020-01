Tambet Kaugema: kui mõte on sees, siis saab seda ka tõlkida

Teatrikriitik ja Vikerraadio "Teatrivahi" saatejuht Meelis Oidsalu tõdeb ERRi kultuuriportaali teatriaasta kokkuvõttes, et kõige vahva ja toreda kõrval käib talle närvidele asjaosaliste viitsimatus panna oma lavastustele eestikeelseid (paralleel)pealkirju: "Minu arust see midagi lavastuselt küljest ära ei võta, äkki isegi lisab."* Ka mulle on käinud see nähtus juba ammu närvidele, tore näha, et mind pole oma tunnetega üksinda jäetud.

Kusjuures ma pole kindel, et tegemist on vaid laiskuse ja viitsimatusega. Sirp on võtnud endale reegliks tõlkida lehes ilmuvates tekstides võõrkeelsed pealkirjad eesti keelde või vähemalt anda originaalpealkirja kõrval sellest ka eestikeelne versioon. Seda nii arusaadavuse huvides kui ka austusest eesti­keelse kultuuriruumi vastu. Seetõttu põrkan tihti kokku sellega, et võõrkeelsete (enamasti ingliskeelsete) peal­kirjadega lavastuste tegijad ei ole isegi mõelnud, kuidas võiks nende pandud pealkiri kõlada eesti keeles. Võõrkeeles on see ju nii cool!

Väidetakse, et mujal maailmas ongi nüüdisaegsed etenduskunsti- ja tantsulavastused enamasti ingliskeelse pealkirjaga, mis hõlbustavat rahvusvahelist suhtlust. Sõltumatu Tantsu Laval või Kanuti gildi saalis antakse paremal juhul neli-viis etendust, rohkemaks korraga publikut ei jätku, ning kui hästi läheb, siis padavai välismaale, kas mõnele festivalile või muidu etendusi andma. Hästi, seal läheb võõrkeelset pealkirja tõesti tarvis, aga miks ei või Eestis antavatel etendustel kanda lavastus eestikeelset pealkirja? Või vähemalt olla eestikeelne vaste seal kõrval?

Veel väidetakse, et üht või teist pealkirja pole üleüldse võimalik eesti keelde tõlkida – polevat täpne ja kõlavat nõmedalt. Jama jutt, kõike saab tõlkida, kui vaid vaevuda natuke oma halle ajurakke liigutama ning lähtuda põhimõttest, et tõlgitakse mitte sõnu (sõna-sõnalt ümber pannes võib tulemus olla tõesti kohmakas ja tobe), vaid mõtet. Seda saab muidugi teha vaid siis, kui ka võõrkeelsel originaalpealkirjal on mõte sees. Vahel ei kipu olema.

* Autahvel. Teatriaasta 2019. – ERRi kultuuriportaal 31. XII 2019.