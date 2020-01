Loomingu Raamatukogus ilmuvad sel aastal Rainer Maria Rilke ja Margaret Atwoodi teosed

Triinu Tamme sõnul on see üsna erakordne sündmus, et aasta esimese Loomingu Raamatukogu väljaandena on võimalik käes hoida Jaan Krossi seniavaldamata teost. "See on erakordne ka selles mõttes, et kui me vaatama raamatu kirjutamise aega, siis Kross alustas selle kirjutamist 1940. aastatel ja põhiliselt tegeles sellega Siberis asumisel olles 1951. kuni 1953. aastani, seega viib see meid Krossi loomingu algusfaasi."

Samuti selgitas Loomingu Raamatukogu peatoimetaja, et "Tiit Pagu" on värssromaan, millesarnaseid on Eesti kirjanduses üsna vähe. "Teoses on ligi 3700 meisterlikus rütmis ja riimis värssi."

Loomingu Raamatukogu 2020. aasta valikusse kuuluvad Tamme sõnul näiteks Enrique Vila-Matase ja Bohumil Hrabali teosed. "Ilmumas on ka Rainer Maria Rilke, kelle teoseid on Loomingu Raamatukogus varem avaldanud, klassikutest on lugejateni jõudmas ka Don DeLillo ja Margaret Atwoodi looming."

"Tuntud kirjanike kõrval proovib Loomingu Raamatukogu avastada ka tulevasi klassikuid, näiteks Argentiina noor autor Samanta Schweblin, Ukranika kirjanik Serhiy Zhadan või ka Jaapani autor Yoko Tawakada," selgitas ta ja rõhutas, et Loomingu Raamatukogus ilmuvad nende kolme autori esmatõlked eesti keelde.