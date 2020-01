LR-i peatoimetaja: me pole tajunud, et inimesed loeksid vähem

Jaanuarist alustas ilmumist Loomingu Raamatukogu "LR kuldsari", mis toob lugejate ette valiku kirjastuses 63 aasta jooksul avaldatud teostest uues kuues. Loomingu Raamatukogu peatoimetaja märkis, et valikus lähtusid nad sellest, et need raamatud oleksid ajaproovile vastu pidanud. Üldisest lugemuse vähenemisest rääkides märkis ta, et nemad seda tajunud ei ole.

63 aasta jooksul on Loomingu Raamatukogu välja andnud ligi 1600 raamatut. "Nende raamatute taga on muidugi suur töö," tõdes Loomingu Raamatukogu peatoimetaja Triinu Tamm. "Tõlkijad, toimetajad, trükkalid, raamatupoodnikud ja lõpuks meie lugeja, kes on saanud seda kõike lugeda."

Tamm usub, et sarja edu üks võtmesaladusi on selle pikaajalisus. "Tõesti, juba meie isad-emad, vanaisad-vanaemad lugesid ning tellisid Loomingu Raamatukogu. Aga teine asi ka see, et kui ta 57. aastal loodi, siis kirjastusolud olid ikkagi väga kitsad. Tõlkekirjandust ilmus väga vähe ja selle võimaluse avardamiseks see loodi."

See funktsioon on Loomingu Raamatukogule jäänud ka edaspidi. "Ajad on muutunud, aga vajadus hea ilukirjanduse tõlke järele on ikkagi endine.

Nüüd on Loomingu Raamatukogu otsustanud anda välja paremiku sellest möödunud 63 aastast. Valikus lähtusid nad Tamme sõnul sellest, et need raamatud oleksid ajaproovile vastu pidanud.

"60 aastat on pikk aeg. Selle jooksul on ka lugejate huvid natuke muutunud. Aga need, mis me välja valisime, on need, mis olid omal ajal populaarsed ja millel me näeme ka praegu suurt lugeja huvi."

Ta tunnistas, et valiku tegemine oli mõistagi raske. "See nimekiri oli alguses palju pikem ja me muudkui hakkasime sealt vähendama, sest eks terve hulk Loomingu Raamatukogu raamatuid ole kordustrükis ilmunud ka teistes kirjastustes."

Sõelale jäid kuus raamatut igaks aastaks. "Mõtlesime, et oleks võimalikult mitmekesine – mõni jutukogumik, mõni esseeraamat, mõni romaan. Et oleks iga lugeja maitsele midagi."

Tamm tõdes, et praegu nad ei tunne, et inimesed loeksid Loomingu Raamatukogu vähem, kuigi üldine lugemus on vähenenud nende aastate jooksul. "Viimaste aastate lõikes me õnneks pole seda tundnud, sest meie tellijate hulk on püsinud endine – kusagil tuhande piirimail. See on suurepärane, sest annab meile teadmise, et seda raamatut oodatakse ja vajatakse."

Üksikmüügist müüvad nad raamatuid enamasti alla tuhande. "Võib-olla viimasel aastal oli müük natuke langenud. Aga mitte väga drastiliselt." Ta lisas, et kuivõrd iga üksiku raamatu hind on nii soodne, siis julgeb inimene ka tundmatute autoritega katsetada. Teiseks tagab tema sõnul kindluse kvaliteedi osas Loomingu Raamatukogu logo nendel raamatutel.