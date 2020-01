Jaan Undusk Krossi lõpetamata romaanist: poolelijäämine on teose struktuurne orgaaniline osa

Loomingu raamatukogu avas uue kirjandusaasta kummardusega Jaan Krossile kelle sajandat sünniaastapäeva me veebruaris tähistame. Esmaspäeval saabus trükikojast värssromaan "Tiit Pagu", mida varem avaldatud ei ole.

Teosele on põhjaliku saatesõna kirjutanud Jaan Undusk, kelle sõnul alustas Kross romaani kirjutamist arvatavasti 1940ndate aastate algul ning töötas selle kallal 1950ndatel aastatel Siberis asumisel olles, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nii võib oletada, et tegemist on tegelikult Jaan Krossi esimese peaaegu lõpetatud tähelepanuväärse teosega. 3700 virtuoossest värsireast koosnev teos meenutab oma kohati lõpetamata ja puuduvate stroofidega Puškini võttestikku.

Jaan Unduski sõnul on tegemist erilise teosega kogu eesti kirjandusloos, kus värssromaanide arv jääb alla kümne. "Millal ta romaani alustas, pole täpselt teada. Arvan et 1940ndate alguses ja ta pidi kujutama sellist kangelast, korporanti 1930ndate algul," kirjeldas Undusk.

Raamatu kangelane hakkab oma armastatu mõjul lähenema marksistlikule maailmavaatele. "Ja seda asjaolude mõjul, sest ta kogemata tapab ühe poliitilise agendi," kirjeldas Undusk. "Ma leian et see pooleli jäämine saab tulevikus lugejate silmis tema struktuurseks orgaaniliseks osaks, sest kui me vaatame Tiit Pagu, tema psühholoogiline kujunemine katkebki nõukogude võimu tulekuga. Tal ei olegi kuhugi minna, puudub positiivne perspektiiv," arutles Undusk.

Undusk lisas, et romaanis leiab ilusaid miljöökirjeldusi.