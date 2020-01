Viive Noore esimene raamat sündis tekstiilikunsti kõrvalt

"Mul kästi teha kaks diplomitööd – moekollektsiooni ja raamatu. Raamatus on riided sees, ta oli ikkagi moega mingil määral seotud, kuigi need on rahvariided. Selle kirjutas kursusekaaslane Riina Tomberg ja siin sees on paberist nukud, kellel on paberist riided, mis ma valmis õmblesin ja mis oli minu moekollektsioon," rääkis Noor "Aktuaalsele kaamerale".

See on üks raamat, mis on talle endale oluline. "Jaan Tammsaar ütles küll, et klibakas, hästi õhukene vihikukene, aga see oli aeg, kus raamatuid hakati halvasti trükkima, sest me olime vaesed. Aga minu jaoks oli see märgiline, sest ma leidsin oma käekirja," jätkas ta.

Lisaks eestile on Noor teinud koostööd ka välismaiste kirjastustega. Nii näiteks kutsuti ta illusteerima Itaalia Rotary klubi aastapäevaks väljaantavat raamatut, mille tulu läheb lastehalvatuse likvideerimiseks arengumaades.

"Iga kunstnik illustreeris ühte kuulsa inimese lauset või mõttetera. Ta valis Eestist koguni kaks kunstnikku, minu ja Kateriine Saarepi. Lause oli minu jaoks tohutult keeruline ja ma kartsin et ei saa sellega hakkama. See kõlas umbes nii, et "Ärge arvake, et kunagi ei juhtu nii, et üks väike osa inimesi suudab muuta maailma. Nii on alati juhtunud"," rääkis Noor.

"Kui ma selle käsikirja sain, siis ma ei saanud sellest aru, aga see raamat on Itaalias väga oluline, sest selle raamatu abil õpetatakse lastele sallivust ja täna on heade uudiste päev – ma kuulsin et Tranis lapsed hakkavad selle põhjal tegema teatrit," märkis ta.

Oma loomingu kõrval peab Viive Noor oluliseks ka kuraatoriametit, mis on ta viinud kokku paljude maailma parimate raamatuillustraatoritega ning aitab maailmas tutvustada Eesti illustraatorite loomingut.