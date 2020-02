Tauno Vahter: ära on kadunud massiline Eesti elulugude avaldamine

Tauno Vahter kinnitas, et Kätlin Vainola "Minu Eesti seikluse" näol on tegemist poeketi Maxima kampaaniatootega. "See on mõeldud müümiseks hästi odavalt, misläbi ta suurendab keskmise ostukorvi hinda," selgitas ta ja lisas, et raamat on mõeldud kleepsude kogumiseks. "Üle 20 000 eksemplari müüa on kindlasti väga suur number, aga ma meenutan, et Maxima tegi seda sama trikki aasta varem ja kahtlustan, et teeb ka sel aastal."

Samuti tõdes ta, et kuigi "Minu Eesti seiklus" ei ole võib-olla kõige jäädavama väärtusega raamat, siis ei ole ta ka kuidagi kehvem Hiinast tulevatest kleepsuraamatutest. "Seda tabelit pole kuidagi žanriliselt piiritletud, mistõttu on sinna mahtunud ka kõike."

Üheks täielikuks Eesti fenomeniks peab ta ristsõnade lahendamise õpikuid. "See on tõeline anomaaila, mis on Eestile väga omane, Ida-Euroopas ka veidi, aga Lääne-Euroopas seda enam ei näe," sõnas Tauno Vahter ja rõhutas, et Eesti Kirjastuste Liidu menuraamatute tabelite esi-20 hulka on alati jõudnud hulk raamatuid, mida on müüdud kuidagi teistmoodi. "Neid teoseid, mida müüakse klassikaliselt raamatupoes, on nende hulgas väga vähe, need on ikkagi kampaaniaraamatud või on nendega seotud mingit laadi otsepostitus või raamatuklubi."

"Ma panin ka tähele, et 20 hulgas ei ole enam elulugusid," ütles ta ja tõi välja, et ainsa erandina on valikus Michelle Obama elulugu, mis on müügil juba teist aastat. "On ära kadunud see massiline Eesti elulugude avaldamine, mis olid aastaid tipus," mainis Vahter, lisades, et tabeli eesotsas on ka vähe ilukirjandust.